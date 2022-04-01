В парламенте Грузии усомнились в искренности претензий Киева к Тбилиси

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе предложил Киеву, продолжающему упрекать Тбилиси в отказе от присоединения к экономическим санкциям против Москвы, задуматься об искренности таких претензий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия не считает разумным включаться в военные действия и открывать второй фронт. Исходя же из специфики нашей страны, ее масштабов и иных факторов, у нас нет таких экономических механизмов, использование которых позволило бы нанести России такой экономический урон, чтобы это не отразилось на самой Грузии», – заявил он.

«Возможно, у кого-то во власти Украины были ожидания, что Грузия в какой-то форме обязана открыть второй фронт. Но почему же адресатом упреков стала именно Грузия, когда Украина может предъявлять еще больше претензий другим странм?», – задался вопросом депутат.

Михаил Сарджвеладзе отметил, что на фоне этих упреков в адрес его страны «до сегодняшнего дня непрерывно через территорию Украины по газопроводу Европа снабжается российским газом».

«Сами осторожничают, а нам выдвигают претензии, что несправедливо», – сказал он.

Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических платформах, но не присоединилась к экономическим санкциям против России. Между тем, в последнее время грузинские официальные лица все чаще отвечают на упреки Украины, отозвавшей посла из Грузии.