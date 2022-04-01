Лавров встретился с главой МИД Индии

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели сообщил, что доложит президенту России Владимиру Путину о результатах этих контактов.

Лавров заявил на встрече с Джайшанкаром, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди «постоянно контактируют», и он доложит российскому лидеру об этих переговорах, передает ТАСС.

Министр добавил, что Путин «передал наилучшие пожелания премьер-министру Моди», и он «признателен возможности передать эти пожелания лично».

Лавров сообщил, что Москва и Нью-Дели продолжают реализацию проектов в области энергетики, науки, космоса и фармацевтики. Также Россия ценит, что подход Индии к кризису на Украине учитывает всю полноту фактов и не является односторонним, в то время как «наши западные коллеги хотели бы свести любой значимый международный вопрос к (данному) кризису».

Ранее Лавров заявлял, что ряд стран, в том числе Индия, не станут плясать под дудку США.