Лавров: Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США

Взгляд
18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
Разделы

Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Макрон заслужил одобрение Лаврова

В Вашингтоне знают, что в деле противостояния России Париж – ненадежный союзник Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
По словам министра иностранных дел РФ, президент Франции – единственный из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США. С чем может быть связана такая оценка Сергея Лаврова в условиях, когда Эммануэль Макрон активно участвует в экономической войне с Россией, но при этом звонит в Кремль по два-три раза в неделю?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
Перейти в раздел…

Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Впервые после окончания холодной войны США оказались в роли отстающих в разработке самого перспективного и грозного оружия современности – гиперзвуковых ракет. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
18 марта на Софийской площади «активисты» выложат герб Украины из полутора миллионов цветов. Там же находится знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, чей постамент когда-то украшали слова «единая неделимая Россія». Такая вот ирония судьбы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 6 комментариев

Украина докатилась до Эйхмана

Перейти в раздел…

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сообщил Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой
    Власти ЛНР заявили о взятии города Рубежное В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды Дворкович ушел в отставку с поста председателя фонда Сколково Кремль списал оскорбления в адрес Путина на утомляемость Байдена
    Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл Украинские СМИ опубликовали видео дыма в районе аэропорта Львова Китай предостерег США от давления по вопросу Украины Песков заверил в отсутствии необходимости закупать запасы сахара, гречки и туалетной бумаги
    В Волновахе переименовали улицу в честь Героя России Владимира Жоги Призывавшего к убийству российских военных украинского певца арестовали в Подмосковье Лавров: Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США Сербские болельщики на матче Лиги Европы УЕФА напомнили о развязанных США войнах (видео)

    Главная тема


    Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

    спецоперация на Украине


    В центре Мариуполя начались бои против украинских националистов

    «своевременная информация»


    Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине

    «мило улыбаться»


    Поведение украинского посла вызвало скандал в Берлине

    Видео

    информационная война


    Фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова»

    президент по наследству


    От нового «вождя» Туркмении России нужно только одно

    нефть за юани


    Санкции против России напугали даже союзников США

    амбиции Запада


    Путин разрушил миф о золотом миллиарде

    «Убивать русских детей»


    Украина обнажила главное свойство нацизма

    успехи русского оружия


    Сергей Миркин: Почему Украина затягивает переговоры

    цели развития


    Тимофей Бордачёв: Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

    устойчивая среда


    Борис Акимов: Пора валить в деревню

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?

    Лавров: Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США

    		    18 марта 2022, 12:51
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Ряд стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Мексику, не станут плясать под дудку США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки – это Китай, Индия, Бразилия, Мексика», передает RT.

    «Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.

    Министр также заявил, что наблюдаемое на Украине в данный момент – это «квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании».

    Для этих целей Запад, по его словам, предпринимает сегодня «беспрецедентные шаги»: «Одна из основополагающих тенденций сейчас – это желание США, которое в последнее время становится все более явственным, привести мир снова к однополярному порядку. Мне кажется, что Европа уже 99% прекратила попытки сохранять независимость, хотя президент (Франции Эммануэль) Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия для Европейского союза является его целью и он будет за нее бороться, однако я полагаю, что он не преуспеет».

    Министр также обратил внимание в этой связи на Германию, которая «уже абсолютно готова следовать инструкциям США, и ситуация с «Северным потоком – 2» говорит нам четко о том, какое место в мировой политике сейчас занимает ФРГ».

    «США убедили европейцев, что им известно куда лучше, чем самим европейцам, что именно нужно для безопасности и благополучия Европы», – констатировал Лавров.

    Ранее США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России. В НАТО призвали Турцию ввести санкции против России, хотя до этого Анкара заявляла, что не намерена вводить санкции против России.


    СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС

    17 марта 2022, 08:54

    Текст: Александра Юдина

    Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.

    По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.

    По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.

    «Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.

    По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.

    «Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.

    Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.

    В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

    Коментарии (10)
    Захарова оценила вероятность исключения России из G20

    17 марта 2022, 09:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.

    Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.

    Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.

    Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.

    Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

    В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.

    Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.

    Коментарии (12)
    Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине
    		    18 марта 2022, 00:40
    Фото: Charles Dharapak/AP/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России, сообщил замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри.

    Малтри выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он считает, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.

    Ни Малтри, ни начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер, ни глава киберкомандования Пол Накасоне не стали подробнее говорить на эту тему публично. Накасоне, который также занимает пост директора Агентства национальной безопасности, перечислил цели передачи разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам.

    Он заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». Беррьер также заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.

    Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (41)
    Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
    		    15 марта 2022, 18:09
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Вера Басилая

    Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.

    «В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», –  говорится в сообщении на сайте МИД.

    В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

    В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.

    До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.

    Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (85)
    Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена

    17 марта 2022, 13:46

    Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».

    Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.

    «Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.

    Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.

    Коментарии (33)
    В Сенат США внесен законопроект о запрете на импорт урана из России
    		    18 марта 2022, 04:23
    Фото: Alex Edelman/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение проект закона, который предусматривает запрет на импорт в страну урана из России, сообщил один из авторов документа сенатор Джон Баррассо.

    Баррассо призвал «навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка», так как деньги от них идут на «жестокую и неспровоцированную войну на Украине». По мнению республиканцев, «запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним». Запрет на импорт урана, по замыслу сенаторов, должен как лишить Россию средств, так и способствовать развитию производства урана в США.

    Сенатор Синтия Ламмис отметила, что в ее штате Вайоминг есть «более чем достаточные запасы урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке». По ее словам, в США могут «добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом», передает РИА «Новости».

    Напомним, Вашингтон не ввел запрет на уран одновременно с эмбарго на поставки нефти и газа из России. Западные СМИ отмечали, что американский бизнес очень просил Белый дом исключить из санкционных списков топливо для АЭС. Даже если в самих США окажутся необходимые мощности для производства ядерного топлива, этого все равно будет недостаточно.

    Коментарии (58)
    Госдеп пообещал Украине советские или российские системы ПВО
    		    16 марта 2022, 22:53
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы [к ним]», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

    По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали. «Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель ведомства.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

    Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (41)
    СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
    		   16 марта 2022, 15:59
    Фото: avinc.com
    Текст: Ольга Иванова

    Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.

    Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».

    Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.

    Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

    13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Коментарии (57)
    Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине
    		    18 марта 2022, 06:47
    Фото: Nick White/moodboard/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российская сторона требует от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, заявило посольство России.

    «О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», – заявило посольство, указав, что обвинения США в адрес России в якобы нарушениях Конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики. При этом сами США, как указали в посольстве, не соблюдают свои обязательства, передает РИА «Новости».

    Москве «достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей», заявили дипломаты.

    Подчеркивается, что при этом планировалось обвинить Россию в применении химоружия против населения Украины. Подобная информация «не может не вызывать серьезную озабоченность», заявили дипломаты. В посольстве указали, что американская сторона «до сих пор не уничтожила национальные запасы боевых отравляющих веществ».

    Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. 

    Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    В Белом доме отреагировали на ответные санкции России

    15 марта 2022, 21:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

    Отмечается, что никто из внесенных в список не планировал туристические поездки в Россию, а также не обладают банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ, приводит слова Псаки РИА «Новости».

    Псаки отметила, что страна продолжит продвигаться вперед.

    Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.

    Коментарии (58)
    Американец превысил скорость на дороге и обвинил в этом Путина

    15 марта 2022, 15:05

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Водитель легковой автомашины в американском штате Флорида объяснил превышение скоростного режима на дороге тем, что президент России Владимир Путин собрался «начать ядерную войну против всего мира».

    Задержанный водитель изначально заявил шерифу, что только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, из-за которого якобы и превысил скорость, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    После того, как этот аргумент не сработал, он решил прибегнуть к другому.

    «Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», – заявил автолюбитель.

    Мужчина получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.

    Коментарии (18)
    Володин возложил вину за милитаризацию Украины на Байдена и Конгресс США
    		    17 марта 2022, 05:58
    Фото: Russian State Duma//Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Мировое сообщество должно осознать, что ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины несут президент США Джо Байден, американские сенаторы и конгрессмены, их надо привлечь к суду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Как подчеркнул Володин, «силового решения на Украине можно было избежать». «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», – отметил спикер Госдумы.

    При этом, указал Володин, лидерам европейских стран «давно надо было проявить самостоятельность и силу воли» и призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, «если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа».

    Как заявил спикер Госдумы, «в Вашингтоне [началась] истерика», причем у всех политиков «от сенаторов до президента», причины которой, как отметил Володин, очевидны. Так, подчеркнул он, «санкции против России не сработали», общество сплотилось вокруг президента РФ, Украина «вышла из-под контроля», а рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе. «Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью – разрушить Россию. Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», – отметил Володин, обращаясь к политикам Запада.

    «Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент России Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», – отметил Володин.

    Ранее администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

    Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

    Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    В МО объяснили заинтересованность США в финансировании биолабораторий на Украине
    		    17 марта 2022, 18:00
    Фото: Stefanie Järkel/dpa/Global Look Press

    Пентагон был заинтересован в финансировали биолаборатории на Украине в связи с тем, что патогены, которые изучались в лабораториях, имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

    «Обращаю ваше внимание на то, что Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 млн долларов» – сказал Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

    По его словам, «не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы минобороны США и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов».

    «С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлен», – указал Кириллов.

    Он рассказал, что «анализ документов в части проекта P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром имени Р.Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн. долларов, большую часть из которых получила Украина, как основной исполнитель».

    «Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл», – сообщил представитель МО.

    Кириллов заключил, что «в ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку».

     Ранее Кириллов заявил, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян. По его словам, представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов, при этом за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. Это сделали под предлогом поиска антител.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    В Кремле сочли действия Запада бандитизмом на государственном уровне

    16 марта 2022, 14:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, то, что «коллективный Запад вытворяет» в отношении российских предпринимателей, «никак не назовешь (кроме) как бандитизмом на государственном уровне», передает ТАСС.

    Он указал, что США оказывают давление на другие страны по ситуации вокруг Украины, и «подавляющее большинство стран сгибаются», но есть государства, поддерживающие Россию в данном вопросе, они «занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную, и заявляют открыто, что считают неприемлемым какой-либо давление на себя».

    Ранее в Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Власти США призвали блогеров TikTok винить Путина в росте цен на бензин

    15 марта 2022, 16:04

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить российского президента Владимира Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах, сообщают американские телеканалы.

    Блогер Элли Цайлер, ранее не интересовавшаяся политикой, в одном из недавних клипов заявила, что в повышении цен на бензин в США виноват Путин, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    До этого Washington Post заявляло, что Белый дом провел брифинг по ситуации на Украине для блогеров TikTok. «Его действиями, президента Путина, вызван рост цен на бензин», – заявляла в ходе брифинга представитель администрации Джен Псаки.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

    После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что администрация Байдена пытается оправдать грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо в стране «Путинским налогом».

    Коментарии (41)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •