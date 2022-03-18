Лавров: Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США

Ряд стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Мексику, не станут плясать под дудку США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки – это Китай, Индия, Бразилия, Мексика», передает RT.

«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.

Министр также заявил, что наблюдаемое на Украине в данный момент – это «квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании».

Для этих целей Запад, по его словам, предпринимает сегодня «беспрецедентные шаги»: «Одна из основополагающих тенденций сейчас – это желание США, которое в последнее время становится все более явственным, привести мир снова к однополярному порядку. Мне кажется, что Европа уже 99% прекратила попытки сохранять независимость, хотя президент (Франции Эммануэль) Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия для Европейского союза является его целью и он будет за нее бороться, однако я полагаю, что он не преуспеет».

Министр также обратил внимание в этой связи на Германию, которая «уже абсолютно готова следовать инструкциям США, и ситуация с «Северным потоком – 2» говорит нам четко о том, какое место в мировой политике сейчас занимает ФРГ».

«США убедили европейцев, что им известно куда лучше, чем самим европейцам, что именно нужно для безопасности и благополучия Европы», – констатировал Лавров.

Ранее США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России. В НАТО призвали Турцию ввести санкции против России, хотя до этого Анкара заявляла, что не намерена вводить санкции против России.