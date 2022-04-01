Число эвакуированных в Россию с территории Украины и Донбасса приблизилось к 550 тыс. человек

Число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тыс. человек, увеличившись за сутки на 18,7 тыс. человек, сообщили в силовых структурах.

«В течение суток пересекли границу Российской Федерации со стороны Донбасса и Украины 18,7 тыс. человек, всего – более 548 тыс. человек, среди которых свыше 110 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС.

В четверг представитель экстренных служб сообщил, что число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Россию превысило половину миллиона – границу пересекли уже более 529 тыс. человек.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

Ранее в ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.