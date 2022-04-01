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1 апреля, пятница | Последнее обновление — 09:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Число эвакуированных в Россию с территории Украины и Донбасса приблизилось к 550 тыс. человек
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Число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тыс. человек, увеличившись за сутки на 18,7 тыс. человек, сообщили в силовых структурах.
«В течение суток пересекли границу Российской Федерации со стороны Донбасса и Украины 18,7 тыс. человек, всего – более 548 тыс. человек, среди которых свыше 110 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС.
В четверг представитель экстренных служб сообщил, что число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Россию превысило половину миллиона – границу пересекли уже более 529 тыс. человек.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Ранее в ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Выжившие в сбитых вертолетах под Мариуполем украинские силовики дали ценные показания
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Уцелевшие из сбитого российскими военными вертолета под Маруиполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В Сети появились первые кадры с выжившими после падения сбитого вертолета под Мариуполем. Один из уцелевших заявил, что он член националистического батальона «Азов». Его позывной «Одессит».
По его словам, вертолетов было четыре, и на каждом борту было около 16 человек, среди которых члены нацбата «Азов».
Второй выживший после падения сбитого вертолета под Мариуполем заявил, что его позывной «Бельмак». Он является инструктором по воздушно-десантной подготовке. В вертолете он сидел за пулеметом и должен был обеспечивать огневое прикрытие.
«Мы вылетели из аэропорта Днепр, приземлились в каком-то порту. Загрузили ящики и людей», – заявил Бельмак.
Он пояснил, в что в Мариуполь ранним утром прилетели 5 вертолетов – четыре Ми-8 и один Ми-24. Приземлились они в городском порту. Туда вертолетами были доставлены какие-то ящики, видимо с боеприпасами и вооружениями. Обратно вертолеты должны были забрать раненых – всего на борту было 15-16 человек вместе с тремя членами экипажа.
«Были произведены два пуска ПЗРК. Первый, скорее всего, не попал, а второй попал по левому двигателю, что привело к падению вертолета с высоты в районе семи метров», – рассказал выживший в сбитом вертолете инструктор.
Ранее в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина».
До этого в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
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В Мариуполе ликвидирован замкомандира нацбатальона «Азов» Святослав Паламар
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В ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Паламар был в одном из подбитых ПВО ДНР в четверг вертолетов Ми-8, заявил Безсонов RT.
Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
В Народной милиции ДНР сообщили, что один из вертолетов был сбит подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения Мариуполя, передает РИА «Новости».
На месте падения найдены тела боевиков «Азова». Двое из них выжили, с ними проводятся оперативные мероприятия.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Минобороны: Вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером»
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Народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила вертолет, на котором пытался эвакуироваться командный состав полка «Азов» из Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», – цитирует его ТАСС.
По его словам, второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.
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Арестович: Россия наносит ракетные удары только по военным и инфраструктуре
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Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинской ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят миллионы долларов за один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
«Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить», – заявил Арестович.
По его слвовам ракета может попасть по гражданскому объекту только если она не долетит, например, ее собьют средства ПВО и она в результате упадет на жилой дом.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.
Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев. «Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
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Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом
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Военнослужащие Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника СБУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там отметили, что при досмотре его места проживания обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС, а также свыше 240 патронов различного калибра.
«Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области», – заключили в Росгвардии.
Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что украинские силовики пытались замести следы тайной тюрьмы аэропорта Мариуполя, выкапывая захоронения погибших арестантов.
Напомним, 25 марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России. У задержанного Андрея Рудася имеются гражданства Украины и Польши, по заданию СБУ он «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».
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Силы ДНР уничтожили два украинских вертолета под Мариуполем
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Уничтожены еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно информации, силы ПВО ДНР уже уничтожили в четверг два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.
«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются», – передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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Тбилиси прокомментировал решение Зеленского уволить посла Украины в Грузии
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна «сделала все на международных платформах в плане поддержки партнеров» по событиям на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы действуем полностью в соответствии с финансовыми санкциями (против России), которые вводит международное сообщество», – отметил также глава грузинской дипломатии, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского уволить послов в Грузии и Марокко за то, что эти страны якобы не заняли более отчетливую позицию в поддержку Киева.
Министр напомнил также, что нацбанк Грузии «ясно заявил, что Грузия действует в соответствии со своими обязательствами и международными стандартами».
Со своей стороны, депутат от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани сказал, что президент Украины выдвинул претензии к своему послу, однако «это в целом укладывается в канву» последних шагов Киева по отношению к Тбилиси.
Депутат сказал, что воздержится от критики решений президента Украины Владимира Зеленского, пока там продолжаются боевые действия.
При этом парламентарий отметил, что «Грузия делает для поддержки Украины все, что в ее силах».
Поэтому по его словам, упреки со стороны Киева в адрес Тбилиси «несправедливы».
«Придет время, и тогда поговорим об этих разногласиях и о несправедливости», – сказал Бека Давитулиани.
Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических площадках, но не присоединилась к экономическим санкциям против России.
Напомним, 15 марта посол Украины Игорь Долгов, отозванный Киевом 1 марта после отказа Тбилиси присоединиться к экономическим санкциям против Москвы, вернулся в Грузию.
МО: Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по просьбе Макрона и Шольца
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Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста», – цитирует ТАСС Мизинцева.
Ранее президент России Владимир Путин во вторник в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».
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Прилепин предложил включить всю Украину в состав России
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Украину необходимо включить в состав Российской Федерации, санкций уже так много, что это уже ни на что не повлияет, заявил российский писатель Захар Прилепин.
«Работы еще очень много предстоит, и она катастрофически тяжелая. Но разумный вариант – он же – самый радикальный и самый безумный. Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть так или иначе вся помещена внутрь России», – сказал Прилепин, передает РИА «Новости».
При этом изнутри России должна произойти «пересборка» этих территорий, вне зависимости от того, получит ли это форму автономии, государственности или чего-либо еще.
«И так уже дошли до очень высоких степеней противостояния с Западом и санкционного давления. Я вас уверяю, что через месяц это уже дойдет до таких степеней, что не будет иметь значения, что мы сделаем. Поэтому – вот вся Украина», – заключил писатель.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
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Российские войска закрепились на выгодном рубеже западнее Угледара
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Подразделения ВС России в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива и закрепились на выгодном рубеже, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что подразделения ВС, «продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже, продвижение за сутки составило шесть километров», передает ТАСС.
Поселок Золотая Нива находится на западе территории ДНР, в около 20 км от границы с Запорожской областью Украины. С позиций в Золотой Ниве открывается оперативный простор для наступления на север в сторону Курахово.
Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.
Подразделения Луганской народной республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой на окраине населенного пункта Кременная.
Ранее сообщалось, что топливные базы в четырех городах Украины были уничтожены крылатыми ракетами. Также в Минобороны раскрыли цели первого этапа спецоперации на Украине.
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Минобороны показало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине
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Минобороны России располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине, подтверждающей, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины.
«Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», – сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. «Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «...культурной и экономической независимости Украины от России...», что довольно странно для биотехнологической компании», – сказал он.
Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
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Пожар на нефтебазе в пятницу в Белгороде произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», – приводит слова губернатора региона ТАСС.
Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.
Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.
Как при этом отметил Гладков, дефицита топлива из-за пожара в Белгороде не будет. «В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет», – добавил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел
пожар, который охватил
резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
МО: Киев оценивал «Байрактары» для применения биологического оружия над РФ
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Украинские предприятия запрашивали у производителя БПЛА «Байрактар» в Турции возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Предприятие «Мотор Сич» запрашивало у турецких производителей информацию по дооснащению беспилотных летательных аппаратов, сказал Кириллов, передает ТАСС.
«Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого БЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации», – пояснил он.
Речь идет о разработке украинскими властями технических средств доставки и применения биологического оружия, которое могло бы применяться против России, подчеркнул Кириллов.
Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявлял, что украинские власти намеревались использовать беспилотники, способные нести и распылять смертельно опасные вещества.
Также Конашенков сообщал, что украинское руководство не исключало возможности использования биологического оружия в отношении жителей Донбасса и России.
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только после завершения работы по тексту договоренностей между сторонами, четких временных рамок нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», – передает его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что о продолжении переговоров Кремль сообщит отдельно. «Что касается возобновления [переговоров Москвы и Киева] завтра – если это произойдет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
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Россия обвинила Германию в реализации военно-биологической программы на Украине
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Германия имела собственную военно-биологическую программу на Украине, сообщил постпред России при ООН Геннадий Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», – сказал Гатилов в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам Гатилова, целью германской программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. «Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения», – отметил постпред России при ООН. Гатилов обратил внимание, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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