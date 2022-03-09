Граждан с банковскими вкладами от 1 млн рублей предложено освободить от НДФЛ

Правительство России предлагает освободить граждан с банковскими вкладами более 1 млн рублей от НДФЛ с процентами по ним за 2021-2022 годы, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Кроме того, власти планируют повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с 3 до 10 млн рублей.

Он также сообщил, что правительство предлагает повысить планку «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн рублей с нынешних 3 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», – сказал он.

Премьер также сообщил о выделении дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 млрд для компенсации части затрат производителям хлеба.

«Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров, для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия», – сказал Мишустин.

Он также рассказал о мерах поддержки строительной отрасли. По словам главы правительства, «в текущих условиях наша главная задача – не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса».

Мишустин рассказал, что правительство разработало план действий для стабилизации экономики в непростых условиях, правительство работает над повышением устойчивости экономики страны на фоне санкций, обсудит набор дополнительных мер для облегчения работы бизнеса в текущей ситуации.

«Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности», – сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что будут рассмотрены отдельные законопроекты, которые дадут возможность упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, расширить функционал особых экономических зон, часть мер коснется таможенной сферы, строительной отрасли, авиаперевозок и других.

Мишустин поблагодарил российских парламентариев за оперативное принятие мер против санкций.

«На прошлой неделе по поручению президента правительство оперативно подготовило и приняло решения, которые необходимы для того, чтобы максимально снизить влияние санкций недружественных стран и защитить наших граждан. Также быстро действовали и наши коллеги-законодатели. Они одобрили целый ряд мер, в том числе кредитные каникулы, упрощение государственных закупок, новую амнистию капиталов, возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году и IT-компаний на ближайшие три года», – сказал Мишустин.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз подготовит новый пакет санкций в отношении более 100 представителей российской власти.