Макрон заявил о необходимости уважать Россию и россиян

В России возмутились символикой на майке Зеленского

Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.

«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.

УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.

«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.

В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».

«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.

Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».

Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД