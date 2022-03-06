Путин поручил определить список недружественных стран

Путин перевел ядерные силы России в особый режим из-за заявления главы МИД Британии о НАТО

Решение о переводе сил сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства было принято сразу после заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО, заявил президент России Владимир Путин.

Путин пояснил, что понимание, чем действия Запада против России «могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнеров все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления». «Вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт. Нам пришлось сразу принять решение о приведении наших сил в особый режим», – сообщил он в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.

«Реакция последовала – сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам: это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли этот как сигнал, отреагировали соответствующим образом», – сказал президент.

Глава государства уточнил, что очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, – это способы ведения борьбы с Россией. «Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло», – отметил он.

Путин также добавил, что никакого особого положения на территории России вводить не планируется. По его словам, военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», – подчеркнул он.

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Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Кроме того, глава государства объяснил, зачем России нужен нейтральный статус Украины, отметив, что это необходимо для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.

Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.