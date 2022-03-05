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Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и их семьям
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии России, и членам их семей.
«Глава государства подписал Указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Указом установлено, что в случае смерти военнослужащих, лиц, «проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях».
Также военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных задач), осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее Путин поручил установить дополнительную выплату в 7 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.
Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Путин назвал правильным решение не ограничивать спецоперацию территорией Донбасса
Решение не ограничивать операцию на Украине только территорией Донбасса было абсолютно правильным, заявил президент России Владимир Путин.
«Можно было бы действовать по-разному. Можно было просто помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, на фронте, и нашей армией подкреплять их. Но в этом случае с той стороны - имею в виду безоглядную поддержку националистов со стороны Запада, националистов и радикалов - с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, техникой и так далее. Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путем», – заявил глава государства на встрече с женщинами летного состава авиакомпаний.
По его словам, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. «Первое, что сделали, – уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», – цитирует Путина РИА «Новости».
«Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб», – подчеркнул глава государства.
Также в субботу глава государства пояснил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.
Путин предупредил о катастрофических последствиях закрытия неба над Украиной
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Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно с самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть, и до этого не дойдет», – цитирует ТАСС Путина.
Президент подчеркнул серьезность последствий в случае попыток установить бесполетную зону над Украиной.
«Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть», – подчеркнул президент.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
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Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине
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Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в честь 8 Марта.
Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине: на черное говорят белое, на белое – черное. По словам президента, решение по спецоперации на Украине было тяжелым, передает РИА «Новости».
«Было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений. Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле», – сказал Путин. Он подчеркнул, что надо было дать Донбассу говорить на русском языке и жить по-своему, но населению вместо этого организовали блокаду.
«Люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет», – заявил президент.
По его словам, сегодняшнее руководство в Киеве должно понять, что если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
Путин перевел ядерные силы России в особый режим из-за заявления главы МИД Британии о НАТО
Решение о переводе сил сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства было принято сразу после заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
Путин пояснил, что понимание, чем действия Запада против России «могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнеров все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления». «Вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт. Нам пришлось сразу принять решение о приведении наших сил в особый режим», – сообщил он в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.
«Реакция последовала – сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам: это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли этот как сигнал, отреагировали соответствующим образом», – сказал президент.
Глава государства уточнил, что очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, – это способы ведения борьбы с Россией. «Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло», – отметил он.
Путин также добавил, что никакого особого положения на территории России вводить не планируется. По его словам, военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», – подчеркнул он.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Кроме того, глава государства объяснил, зачем России нужен нейтральный статус Украины, отметив, что это необходимо для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
Путин назвал выход из ситуации с санкциями
Выходом из текущей экономической ситуации, сложившейся из-за антироссийских санкций, может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
«В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно – максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Здесь у нас уже принят ряд решений. Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее в США заявили, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности.
Напомним, ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
Глава МИД России Сергей Лавров называл санкции налогом на независимость.
Путин: Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории России
На территории России не планируется вводить военное положение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний накануне Международного женского дня.
«Военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится указом и в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Есть еще режим чрезвычайной ситуации, как правило, вводится на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации», – заявил президент, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине.
Эксперт: Развеян миф о миллиардах Путина и яхтах за границей
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После введения персональных санкций против Владимира Путина и российских бизнесменов ни одна страна не смогла представить ни одного свидетельства о якобы принадлежащих российскому президенту заграничных счетах, недвижимости и яхтах, сообщил политолог Павел Данилин.
Данилин рассказал, что в свое время на деньги экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского продвигалась идея о том, что Путин – якобы ставленник олигархов. Позже, по его словам, к этой задаче подключился Алексей Навальный. «Так вот, сегодня последние скептики, уверовавшие в этот бред, наконец, раскрыли глаза на реальность. Ни одна страна в мире, которая ввела против нас санкции – не смогла представить ни одного свидетельства о миллиардах, якобы принадлежащих Путину, о его особняках и яхтах. Ничего. Никто», – написал политолог в своем Telegram.
Он также добавил, что не подтвердилась и теория про «ставленника олигархов»: «Кто пострадал больше всего? Олигархи и их обслуга. Кому Путин 14 лет подряд говорил: храните деньги и держите имущество в России? Олигархам и их обслуге. Так что, принимая решение о защите русских, Путин так и слушал олигархов? Нет, конечно».
Политолог Алексей Мартынов также отметил, что «в среде фрондирующих неоконов и старорежимных придворных из 90-х» бытовало мнение о том, что якобы все «решения на высшем уровне принимаются в интересах олигархов и приятелей-бизнесменов президента». «Так вот, все события последних недель прямо указывают на то, что это не так! Практически все серьезные бизнесмены и компании под санкциями. Идет конфискация их зарубежного имущества. Прям экспроприация какая-то. И кстати как вдруг выпукло и предельно ясно стало кто есть кто», – написал он в Telegram.
«А для Путина интересы страны, России, превыше всего. В том числе и приятелей-бизнесменов», – отметил Мартынов.
Напомним, что после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России. Так, США объявили о санкциях против Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России.
Также персональные санкции консулись ряда крупных российских бизнесменов и повлекли арест их собственности за рубежом.
Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине
В спецоперации на Украине принимают участие профессиональные военные, призывников там нет и не планируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», – пояснил Путин, передает РИА «Новости».
Глава государства также поблагодарил добровольцев, которые приходят в военкоматы. «Но их помощь пока не требуется, и, я уверен, не потребуется» – подчеркнул он.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
В столице Сербии прошел митинг в поддержку России и Донбасса
В столице Сербии Белграде прошла в пятницу массовая акция в поддержку России. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек.
Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами президента РФ Владимира Путина и знаками «Z» двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам, передает ТАСС.
Митингующие время от времени останавливались, пели «Катюшу», сербские патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!» и «Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз», «Путин! Путин!», «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия». Акция проходила в сопровождении двух автомобилей полиции, которые перекрывали автомобильное движение, пропуская митингующих.
Одна из участниц акции по имени Даница рассказала, что пришла сюда для того чтобы поддержать Россию. Она рассказала о своей трагической судьбе, бегстве из Хорватии в 90-е, бомбардировках Сербии силами НАТО. Больше всего Даница жалела, что ее брат, большой сторонник России, не дожил до сегодняшнего дня.
После полуторачасового шествия по центральным улицам сербской столицы люди подошли к посольству России, поприветствовав по пути посольство Белоруссии криками «Лукашенко, Лукашенко!»
После этого перед зданием посольства России в Белграде прошел массовый митинг. Выступающие заявили, что «Россия снова борется против нацизма в мире». «Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад? Если вы разроете сербскую землю, вы найдете здесь кости русских, которые воевали за свободу Сербии! Но вы также найдете здесь кости сербов, которых убивал Запад», – заявили со сцены. Собравшиеся поддерживали выступающих криками и аплодисментами.
Накануне жители Сербии вышли на митинг в поддержку России.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
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Путин подписал закон о санкциях для нарушивших права россиян иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.
Документ расширяет действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», который предусматривает ограничительные меры только в отношении граждан США, передает ТАСС.
По действующему законодательству предусмотрено применение таких мер, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, на распоряжение имуществом, приостановление деятельности подконтрольных гражданам из черного списка юридических лиц, а также приостановление их полномочий в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Речь идет о тех американцах, которые включены в список МИД РФ.
Закон распространяет действующие в законодательстве меры на иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных Министерством иностранных дел РФ в соответствующие списки.
Ограничительные меры могут быть применены к иностранцам также за использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан, за причастность к их похищению или незаконному лишению свободы и за вынесение необоснованных и несправедливых приговоров в отношении них и необоснованное юридические преследование.
Накануне Совфед одобрил закон о санкциях для иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших преступления в их отношении.
Путин объяснил, зачем России нужен нейтральный статус Украины
Нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работницами летного состава российских авиакомпаний.
Целью российской операции на Украине является денацификация и демилитаризация страны, придание ей нейтрального статуса, сказал глава государства. «Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся», – цитирует президента ТАСС.
«Вдруг заговорили о том, что … Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации все другие члены альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта», – заявил глава государства.
Он также напомнил, что ни одна страна НАТО не признает Крым российским, а в случае войны России пришлось бы воевать со всем альянсом одновременно. «А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны», – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что последствия конфликта России и НАТО в случае, если бы он действительно произошел, «для всех понятны».
Он также выразил надежду, что украинская сторона положительно отреагирует на российские предложения в ходе переговоров.
Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине
Посол США в Москве Джон Салливан получил ноту протеста в связи с провокационными заявлениями сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине, ее вручил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Джону Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», – цитирует сообщение МИД России ТАСС.
Напомним, посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».
Путин: Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки и продолжать полеты за рубеж
Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.
«Что будем делать сейчас – будем наращивать, конечно, внутренние перевозки, но там, где [возможно], будем летать за границу, будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, возможность возвращения международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России, они делают это себе в ущерб под прессом своих властей.
Также он отметил, что запрет транссибирских перелетов ведет к удорожанию авиабилетов западных авиакомпаний.
«Самолет МС-21 лучше западных аналогов по ряду параметров. У главы Минтранса есть свои предложения о том, как решить вопрос с зарубежными самолетами, находящимися в лизинге у авиакомпаний», – отметил президент.
Также Путин заявил, что власти России будут увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок России в связи с введенными санкциями.
Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обсуждается ситуация вокруг Украины», – цитирует ТАСС Пескова, уточнив, что заявления для СМИ по итогам переговоров не планируются.
Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что Беннет находится с визитом в Москве. Собеседник отметил, что целью визита являются переговоры, на которых будет обсуждаться Украина.
Напомним, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине.