Нефть подорожала из-за новостей об Иране

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после снижения днем ранее более чем на 2% из-за новостей по Ирану, рынки продолжают оценивать перспективы поставок, следует из данных торгов.

Так, по состоянию на 8.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,93%, до 112,59 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 2,29%, до 110,14 доллара, пишет РИА «Новости».

По мнению аналитиков CBA, которых цитирует Wall Street Journal, «есть надежды, что восстановление ядерного соглашения 2015 года с Ираном близко, что может вернуть 1-1,3 млн баррелей нефти в день через шесть месяцев.

Эксперты также отметили, что рост стоимости нефти на опасениях по поставкам из России должен более чем скомпенсировать любое снижение цен на возможном возвращении иранской нефти.

Кроме того, в пятницу рынки ожидают ежемесячную статистику по числу нефтегазовых буровых установок в мире, а также еженедельную – по количеству действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

Днем ранее мировые цены на нефть выросли на 4% из-за опасений перебоев в поставках из-за ситуации вокруг России и Украины.

В среду утром мировые цены на нефть подскочили на 5%, стоимость нефти Brent доходила до 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам.

Альянс ОПЕК+ заявил в среду, что в апреле продолжится плановое увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание организации запланировано на 31 марта.