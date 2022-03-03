Нефть подорожала на 4% на сохранении рисков срывов поставок

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на 4% из-за опасений перебоев в поставках из-за ситуации вокруг России и Украины, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,98%, до 117,43 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 3,61%, до 114,59 доллара. А в ходе ночных торгов цена нефти Brent поднималась выше 118 долларов за баррель, впервые за девять лет, пишет РИА «Новости».

Как отмечают аналитики TD Securities для издания Wall Street Journal, вероятность того, что западные санкции против России могут привести к временному дефициту на рынке нефти, была основным фактором роста нефтяных котировок. С начала недели Brent подорожал уже на 20%, WTI – на 25%.

Также прогнозируется, что любые дополнительные санкции или неожиданные перебои поставок могут подтолкнуть цены на нефть еще выше в краткосрочной перспективе.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 февраля неожиданно опустились на 2,6 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 2,7 млн. Добыча осталась на отметке в 11,6 млн баррелей в день.

Утром стало известно, что стоимость марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года.

В среду утром мировые цены на нефть подскочили на 5%, стоимость нефти Brent доходила до 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам.

Альянс ОПЕК+ заявил в среду, что в апреле продолжится плановое увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание организации запланировано на 31 марта.