Автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.

Подразделения Донецкой народной республики в ходе зачистки позиций украинских боевиков обнаружили автоматическую винтовку повышенной точности производства США. Это оказалась винтовка SR25, собранная на платформе AR10. Недалеко от того места, где была обнаружена винтовка, также были найдены экспансивные патроны, которые запрещены к использованию из-за особого действия после попадания в цель. Пуля при соприкосновении раскрывается подобно зонтику, нанося тем самым большой урон и значительно снижая шансы на выживание, передает РИА «Новости».

«Данная винтовка полностью собрана из частей, произведенных на территории США. Это крупноузловая сборка, не требующая каких-то особых заводских мощностей. Из этих деталей в таком виде ее можно собрать в любой мастерской», – пояснил военный эксперт экс-офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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