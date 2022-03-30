Эксперт рассказал о появлении российской альтернативы Apple Pay и Google Pay

«Будем надеяться, что к 1 апреля ошибки исправят, а список банков расширят», – сказал газете ВЗГЛЯД член Комиссии по правому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев, комментируя присоединение большинства крупнейших российских банков к приложению «СБПэй».

Большинство крупных банков сообщили, что уже с 1 апреля текущего года будет запущена альтернатива сервисов Apple Pay и Google Pay – приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России.

«По задумке Банка России, сделавшего поддержку «СБПэй» обязательной для всех банков, участвующих в системе быстрых платежей, он должен стать российской альтернативой Apple Pay и Google Pay. Приложение на смартфонах работает, но судя по отзывам пользователей, оно пока еще очень сырое», – считает Казанцев.

Он отмечает, что в магазинах приложений у данного продукта крайне низкие оценки: 1,7 в App Store и 1,5 в Google Play. И в любом из этих магазинов можно увидеть тысячи низких оценок и негативные отзывы на приложение «СБПэй».

«Пользователи жалуются на ошибки в работе, безосновательные списания денег со счетов, отсутствие поддержки NFC и недостаточно широкий выбор подключенных к приложению банков. Будем надеяться, что к 1 апреля ошибки исправят, а список банков расширят», – говорит собеседник.

При этом эксперт обращает внимание на то, что особенно полезным это приложение может оказаться для владельцев смартфонов Apple, которые лишены возможности использовать работающее на андроиде приложение Mir Pay.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичном метрополитене уже с середины октября на каждой станции будет доступна оплата проезда с помощью сканирования лица (FacePay). Система идентифицирует человека даже в маске и очках.