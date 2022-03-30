Ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой

|
30 марта, среда | Последнее обновление — 02:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом отказался озвучивать мнение о гарантиях безопасности для Украины
Разделы
Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата, поскольку заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского.
Подробности...
Сервисные экономики и технологические лидеры в условиях общемирового кризиса капиталистической системы уступят место ресурсным экономикам и промышленным гигантам. Начало этой большой игры положено.
Подробности...
Минимум 10 лет современных немцев травят отменной, созданной по самым последним технологиям, антироссийской, русофобской пропагандой. В итоге они верят вообще во всё.
Подробности...
В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...
В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Германии возникла угроза остановки сталелитейного, химического и бумажного производств из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России, сообщили крупнейшие промышленные союзы страны.
Президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис заявил, что «взрывные цены на энергоносители, но прежде всего, возможное эмбарго на поставки газа сильно ударят по энергоемкой промышленности», передает «Говорит Москва» со ссылкой на Bloomberg.
Среди последствий сбоя в работе предприятий Вассилиадис перечислил сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест, коллапс в производствах в Европе – все это будет иметь глобальные последствия, пишет Forbes.
Сообщается, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических и бумажных производств в течение нескольких недель, если прекратятся поставки энергоресурсов из России.
Bloomberg указывает, что Германия покупает свыше половины импорта российского топлива. По данным федерального статистического управления страны, в январе Россия заработала около 3 млрд евро от экспорта энергоносителей в Германию.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется. Глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия заявила об отказе стран G7 платить за энергоресурсы в рублях
|
|
Страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях, заявил министр энергетики Германии Петер Альтмайер.
«Министр энергетики Германии заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Италия не нашла рублей для оплаты российского газа
|
|
Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях, заявил глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.
Он заявил, что Eni вышла из совместного с Россией проекта «Голубой поток», а совместные проекты с «Роснефтью» заморожены еще с 2014 года.
«Так что единственная большая проблема – это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», – передает слова Дескальци ТАСС.
Он добавил, что Европа никогда не думала о будущем своей энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу для Италии могут стать поставки из Африки. «В настоящий момент Африка единственный ответ. США также могут быть вариантом, но их газа недостаточно. Африка – отличная возможность, потому что им необходимо развиваться, а нам нужен газ. Это хорошее сочетание», – сказал Дескальци.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава концерна E.ON назвал срок отказа Германии от российского газа
|
|
Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа с целью отказа от поставок российского голубого топлива, выразил мнение генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире телеканала ARD.
«По нашим оценкам, на это потребуется три года», – приводит мнение главы концерна E.ON ТАСС. При этом он добавил, что без импорта газа из России экономика ФРГ понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». Гендиректор E.ON подчеркнул, что отказ от поставок российских нефти и угля может произойти быстрее. «С нефтью это может случиться через год, с углем, может быть, даже быстрее», – констатировал Бирнбаум, уточнив, что с природным газом, однако, это займет больше времени.
Таким образом, он считает нецелесообразным прекращать импорт энергоносителей из РФ. Кроме того, Бирнбаум предупредил о риске возникновения дефицита из-за нехватки компонентов в различных отраслях промышленности в том случае, если поставки энергоресурсов из России будут прекращены. В качестве примера гендиректор германского энергоконцерна привел возможный недостаток комплектующих в автомобильной промышленности.
Накануне президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе превысили 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против резкого отказа от российских энергоресурсов. При этом он заявил, что Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии рассказали о готовности ко всем сценариям приостановки поставок газа из России
Германия готова ко всем сценариям прекращения импорта природного газа из России, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке, заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
«Мы подготовлены ко всем сценариям (развития ситуации), и не только со вчерашнего дня, правительство ФРГ работает с начала нового года над всеми сценариями, с тем, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы», – приводит его слова ТАСС. Хабек подчеркнул стремление Берлина «постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля».
В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле указали на последствия отказа ЕС платить за газ в рублях
Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза (ЕС) платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью PBS, что «мы не будем заниматься благотворительностью, посылать газ бесплатно в Западную Европу», передает РИА «Новости».
На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: «Нет оплаты – нет газа».
При этом он отметил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.
Ранее Песков заявлял, что модальности оплаты российского газа в рублях прорабатываются.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия назвала срок отказа от российских нефти и угля
|
|
ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
«Что касается Германии, движение [к отказу от российских энергоносителей] будет довольно быстрым. Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро», – передает его слова ТАСС.
Шольц при этом отметил, что в случае введения резкого эмбарго на импорт российских энергоресурсов под ударом оказались бы «многие рабочие места».
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей, в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Чижов: ЕС будет вынужден перейти на рубли при оплате за российский газ
|
|
Страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за газ из России, поскольку максимальные объемы сжиженного природного газа, которые могут обеспечить для замены американцы, составляют только 10% от российских поставок, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«Не потому, что это является для них желаемым вариантом, а потому, что пока, чтобы там ни обещал посетивший Брюссель и Европу [президент США Джо] Байден <…>, максимум, что могут предложить Соединенные Штаты, как было объявлено в ходе визита президента США в Европу, – это 15 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это примерно 10% того, что поставляется из России в страны Европейского союза», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос, пойдут ли европейцы на перевод оплаты за газ на рубли.
В понедельник министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
|
|
Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.
Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.
Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и «обманул» ее
Президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, но быстро увеличить поставки сжиженного природного в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
Байден заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 млрд кубометров газа – это 40% от общего потребления газа в ЕС.
Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу, передает РИА «Новости».
По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей, и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия выступила против резкого отказа от российских энергоресурсов
|
|
Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
Шольц призвал «принимать взвешенное решение» по вопросу эмбарго. По словам канцлера ФРГ, в случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из России под ударом оказались бы «многие рабочие места». Он также напомнил, что не только Германия зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны. «Мы сделаем все, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок», – приводит слова канцлера ТАСС.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
The Guardian: Отказ ЕС от российского газа может привести к климатической катастрофе
|
|
Переход стран Европы с российского газа на американский несет риск глобальной климатической катастрофы, заявила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан в интервью британской газете The Guardian.
Она обратила внимание на то, что дополнительная поставка Европе 15 млрд кубометров сжиженного природного газа, о которой уже договорились Вашингтон и Брюссель, а затем рост поставок до 50 млрд кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы, передает The Guardian.
«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», – подчеркнула она.
Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экоактивистов, заявив об угрозе экологии из-за решений США и ЕС.
По ее словам, создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия – смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония призвала компании не расплачиваться за российский газ рублями
|
|
Токио обратится к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях при поступлении подобных запросов от Москвы, сообщил генеральный секретарь кабинета министров островного государства Хирокадзу Мацуно.
«На данный момент не известно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об уплате в рублях. Тем не менее в соответствии с договоренностями на уровне Группы семи (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», – приводит слова генсека кабмина Японии ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе превысили 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил, что в Токио не понимают, в чем состоит намерение российской стороны принимать оплату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях и как оно будет воплощено в жизнь.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша решила ввести запрет на импорт угля из России
Правительство Польши приняло решение ввести запрет на импорт угля из России, сославшись на вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
«Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон», – цитирует ТАСС Мюллера.
По его словам, Польша больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.
Ранее Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что будет с Польшей без российского газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель спрогнозировал отказ Европы от российского газа в течение двух лет
Европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», – указал глава европейской дипломатии в интервью телеканалу «Скай ньюс – Арабия». Весте с тем, по словам Борреля, европейские государства «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его», передает РИА «Новости».
Он также заметил, что Европейский союз «стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам».
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
|
|