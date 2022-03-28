Германия назвала срок отказа от российских нефти и угля

В Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях

Переход на расчеты за российский газ в рублях никак не отразится на нефтегазовых доходах, бюджет будет получать их столько же, сколько получал ранее, а западные партнеры «подстроятся» под эти изменения, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

«На бюджете это никоим образом не отразится, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать», – приводит его слова ТАСС.

Силуанов добавил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте. «Это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен в том числе и нашими экспортными товарами», – подчеркнул он.

«Мы считаем, что это решение абсолютно верное. Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль – это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», – резюмировал глава министерства.

В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.

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