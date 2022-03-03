Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить Россию

Запад не просто пытается обнести Россию новым «железным занавесом», речь идет о попытках разрушения нашего государства, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Россию новым «железным занавесом». Речь идет о попытках разрушения нашего государства – его «отмены», как принято сейчас говорить в «толерантной» либерал-фашистской среде», – приводятся слова Нарышкина на сайте СВР.

По его словам главы разведки, чем успешнее развивается специальная военная операция на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО.

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«От возбуждения американский президент Джо Байден в ходе последнего обращения к нации даже перепутал украинцев с иранцами. Удары летят во все стороны: не только по российским компаниям и банкам, но и по людям – журналистам, спортсменам, деятелям науки, культуры и искусства. Их подвергают остракизму только за то, что они отказываются повторять мантры о российском «вторжении» на Украину и предавать свою Родину. Существенные потери одновременно несет и население западных, главным образом европейских, государств. Но что значат многомиллиардные убытки отдельных компаний или рост потребительских цен на газ в Европе в сравнении с объявленным Вашингтоном очередным «крестовым походом» против России?!», – заявил глава СВР.

«В Вашингтоне очень надеются, что мы увязнем в этой операции и сгинем, а они смогут спокойно заняться «зачисткой» Ближнего Востока, Евразии и АТР. Этого не будет: «древнее прошло, теперь все новое». Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история», – подчеркнул Нарышкин.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что санкции являются своего рода налогом на независимость.

Также Лавров отметил, что из Украины давно формировали «анти-Россию» и плацдарм для подрыва всего русского.

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