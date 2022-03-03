Лавров рассказал, что из Украины делали «анти-Россию»

Из Украины давно формировали «анти-Россию» и плацдарм для подрыва всего русского, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В нынешней ситуации мы не можем сохранять угрозу, потому что из Украины давно делали «анти-Россию», из Украины делали активнейшем образом плацдарм для подрыва всего русского», – передает его слова ТАСС.

Лавров отметил, что с приходом к власти президента Владимира Зеленского неонацисты на Украине обучаются методам ведения войны в городе и устраивают шествия.

«Мне очень трудно объяснить, как президент Зеленский может председательствовать в обществе, где неонацисты и неонацизм расцветают пышным цветом. Они открыто маршируют, устраивают факельные шествия, при этом для этих факельных шествий президент Зеленский выделяет свою охрану из роты почетного караула. Они проводят учения, обучаются методам ведения войны в городе, методам диверсий, провокаций. Все это происходит при президенте Зеленском», – сказал министр.

Он также добавил, что есть много «информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит».

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Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что в четверг на переговорах с Украиной будет обсуждаться прекращение огня. Он отметил, что в ходе первых мирных переговоров делегаций из России и Украины по ряду моментов удалось достигнуть взаимопонимания, но несколько пунктов украинские представители решили обсудить со своим руководством в Киеве.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».