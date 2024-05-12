Непальский альпинист установил рекорд, покорив Эверест в 29-й раз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал представитель компании Таши Лакпа, слова которого приводит газета The Himalayan Times, «в воскресенье утром Ками Рита успешно покорил высочайшую гору мира в двадцать девятый раз, передает ТАСС.

Факт покорения также подтвердили в оперативном штабе по сопровождению альпинистских экспедиций.

Ками Рита, 54-летний альпинист и гид-шерпа, впервые покорил Эверест в 1994 году, когда ему было 24 года. Перед сегодняшним восхождением на пик он говорил, что у него нет конкретной цели по количеству экспедиций на вершину.

Ранее российские альпинисты установили на склоне Эвереста Знамя Победы.