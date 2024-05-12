11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Непальский альпинист установил рекорд, покорив Эверест в 29-й раз
Непальский альпинист Ками Рита в 29-й раз покорил Эверест, обновив собственный рекорд по числу успешных восхождений на гору, сообщил представитель компании-организатора горных экспедиций 14 Peaks, в которой работает альпинист.
Как сказал представитель компании Таши Лакпа, слова которого приводит газета The Himalayan Times, «в воскресенье утром Ками Рита успешно покорил высочайшую гору мира в двадцать девятый раз, передает ТАСС.
Факт покорения также подтвердили в оперативном штабе по сопровождению альпинистских экспедиций.
Ками Рита, 54-летний альпинист и гид-шерпа, впервые покорил Эверест в 1994 году, когда ему было 24 года. Перед сегодняшним восхождением на пик он говорил, что у него нет конкретной цели по количеству экспедиций на вершину.
Ранее российские альпинисты установили на склоне Эвереста Знамя Победы.