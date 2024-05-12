Задержан мужчина, ранивший оппонента из травмата в ТЦ в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин определился с предложениями по вице-премьерам и министрам
В сообщении на сайте правительства России говорится, что Мишустин предложил сохранить должности вице-премьеров в новом правительстве за Юрием Трутневым (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе), Татьяной Голиковой (социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей), Дмитрием Чернышенко (IT, связь, туризм, спорт, культура и СМИ), Маратом Хуснуллиным (строительство и региональное развитие).
В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.
Другие заместители председателя правительства: Виталий Савельев(транспортная отрасль), Александр Новак(топливно-энергетический комплекс и экономический блок), Дмитрий Григоренко(финансовая и контрольно-надзорная сфера), Алексей Оверчук(ответственный за международные вопросы).
Министром энергетики России предложен губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министром транспорта – губернатор Курской области Роман Старовойт.
Кандидатура губернатора Хабаровского края выдвинута на должность министра спорта, а новым министром сельского хозяйства предложена Оксана Лут.
Мишустин предложил переназначить министром труда Антона Котякова, Александра Козлова – главой Минприроды, Сергея Кравцова – министром просвещения, Ольгу Любимову – министром культуры, Максима Решетникова – главой Минэкономразвития, Антона Силуанова оставить главой министерства финансов, а Михаила Мурашко – Минздрава.
Также должны сохранить свои должности глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, Алексей Чекунков – глава Минвостокразвития и Максут Шадаев – глава Минцифры.
Ранее президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства.
Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.