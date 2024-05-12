  • Новость часаВ Минобороны заявили о террористической атаке киевского режима на жилые кварталы Белгорода
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    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС не уйдет.

    36 комментариев
    12 мая 2024, 12:16 • Новости дня

    Задержан мужчина, ранивший оппонента из травмата в ТЦ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция задержала мужчину, ранившего оппонента из травматического оружия в московском ТЦ в Чертаново, сообщил информированный источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», на Варшавском шоссе в одном из ТЦ в Чертаново в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического оружия. Пострадавшего отправили в больницу, трелявший задержан.

    Ранее мужчина с пистолетом пытался попасть на территорию Минобороны в Москве.

    11 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО

    Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек

    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери украинской стороны в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек, те, кто не сдался в плен, погибают, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов.

    В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.

    Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.

    «Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.

    По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    11 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений

    На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений

    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

    По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».

    Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.

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    11 мая 2024, 16:00 • Новости дня
    Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
    Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет находиться в подчинении Минобороны, следует из указа президента Владимира Путина.

    Уточняется, что ФСВТС будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.

    В подчинении Минобороны остается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.

    Ранее глава государства утвердил структуру нового правительства. В частности, российский лидер изменил распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.

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    11 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

    Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

    С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, делают провокационные заявления из-за опасности полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.

    Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.

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    11 мая 2024, 15:57 • Новости дня
    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал Кривонос назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами при обороне Харькова, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его словам, не получится обеспечить нормальную логистику, также проблема кроется в степени готовности оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.

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    11 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    На технике ВС России обнаружили «волшебный» знак

    Военкоры: На технике ВС России обнаружили обладающий поражающим свойством «волшебный» знак

    Tекст: Вера Басилая

    На технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, он похож на «руну Гунгира», которая обладает «поражающим» свойством, сообщили военкоры.

    По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», нанесенный знак похож на «руну Гунгнира», так называемые не знающие промаха «копья германо-скандинавского бога Одина, пишет «Вечерняя Москва».

    Согласно скандинавской мифологии, копья Одина пробивают самые толстые доспехи и поражает любую цель.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

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    12 мая 2024, 00:17 • Новости дня
    Военкоры прокомментировали обстановку на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно, заявил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Коц указал, что идет тяжелая планомерная боевая работа с опорой на авиацию и артиллерию и сохранение личного состава.

    На некоторых участках на Харьковском направлении российские штурмовики просочились в приграничные села на линии соприкосновения, сообщил Пегов в Telegram. Он подчеркнул, что на Харьковском направлении российские силы «делают все, чтобы овладеть стратегической инициативой».

    Как отметил Пегов, сейчас стараются «не говорить об успехах, чтобы дать парням возможность реально закрепиться и не торопить их своими догадками, а также не давать подсказки врагу». По словам Пегова, успехи российских войск на Харьковском направлении стали возможны благодаря многомесячным тренировкам штурмовиков.

    Коц в Telegram призвал не рассчитывать на «быстрые прорывы с охватами городов». По его словам, «планомерная боевая работа» на Харьковском направлении «создает дополнительные проблемы» украинским войскам, из-за чего вооруженные силы Украины будут вынуждены направить «резервы с других фронтов». В связи с этим, заявил Коц, можно ожидать «сюрпризов и на других участках линии соприкосновения», которая сейчас значительно увеличилась.

    В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.


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    11 мая 2024, 19:43 • Новости дня
    В Турции раскритиковали выходку посла Израиля на трибуне ООН

    Турецкий политик Челик назвал неуважением к международному праву выходку посла Израиля в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Поступок посла Израиля Гилада Эрдана, измельчившего устав ООН на трибуне организации, показал, что Тель-Авив не признает международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.

    Челик назвал отрадным тот факт, что вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции о предоставлении Палестине некоторые дополнительные права был принят ГА ООН. По его словам, выходка израильского посла показывает непризнание Израилем международного права, передает РИА «Новости».

    В пятницу постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации, заявив, что дипломаты «занимаются созданием палестинского террористического государства».

    Ранее Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.

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    12 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене

    Одержавший победу в конкурсе «Евровидение» швейцарский певец Nemo разбил хрустальный микрофон

    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене
    @ Eurovision Song Contest/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцарский певец Немо Меттлер (Nemo) стал победителем конкурса «Евровидение-2024», при этом он случайно разбил хрустальный микрофон на сцене.

    Меттлер с песней The Code набрал 591 балл и получил хрустальный микрофон, передает ТАСС со ссылкой на SVT.

    После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку, передает РИА «Новости».

    «Я испортил его! Но мне дали новый», – сказал позднее певец.

    Второе и третье места заняли представители Хорватии Марко Пуришич (Бэби Лазанья) и украинский дуэт Алены Савраненко (Alyona Alyona) с Яной Шемаевой (Jerry Heil).

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

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    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

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    11 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины окопались в населенных пунктах в Харьковской области и не могут не отступить под натиском ВС России, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.

    Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

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    11 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    В Нидерландах назвали причину отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна

    Голландский вещатель рассказал подробности инцидента, ставшим причиной отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна

    Tекст: Вера Басилая

    Голландский певец Йост Кляйн был отстранен от финала конкурса «Евровидение» за угрожающий жест в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста без его согласия, заявила нидерландская телерадиокомпания AVROTROS.

    Голландский вещатель объяснил, что инцидент произошел, когда Кляйн должен был отправиться в гримерку после выступления на сцене, он неоднократно просил его не снимать, передает РИА «Новости».

    Просьбу исполнителя проигнорировали, и он сделал «угрожающий жест» в сторону оператора, при этом он к женщине не прикасался. Было проведено расследование EBU и полиции, но, несмотря на предложенные AVROTROS решения сложившейся ситуации, Кляйна дисквалифицировали.

    Вещатель отметил, считает это наказание тяжелым, а отстранение артиста от финала конкурса несоразмерно инциденту.

    Между тем, поклонник Йоста Кляйна создал петицию в поддержку артиста, которая набрала уже 117 тыс. подписей.

    Европейский вещательный союз отстранил голландского певца Йоста Кляйна от участия в финале «Евровидения». Клейн и его песня Europapa («Европапа») еще до начала конкурса называлась в пятерке возможных победителей.

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    11 мая 2024, 18:34 • Новости дня
    Мишустин предложил новый состав кабмина России

    Премьер-министр Михаил Мишустин определился с предложениями по вице-премьерам и министрам

    Мишустин предложил новый состав кабмина России
    @ Александр Астафьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина предложен Денису Мантурову, а на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

    В сообщении на сайте правительства России говорится, что Мишустин предложил сохранить должности вице-премьеров в новом правительстве за Юрием Трутневым (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе), Татьяной Голиковой (социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей), Дмитрием Чернышенко (IT, связь, туризм, спорт, культура и СМИ), Маратом Хуснуллиным (строительство и региональное развитие).

    В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.

    Другие заместители председателя правительства: Виталий Савельев(транспортная отрасль), Александр Новак(топливно-энергетический комплекс и экономический блок), Дмитрий Григоренко(финансовая и контрольно-надзорная сфера), Алексей Оверчук(ответственный за международные вопросы).

    Министром энергетики России предложен губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министром транспорта – губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Кандидатура губернатора Хабаровского края выдвинута на должность министра спорта, а новым министром сельского хозяйства предложена Оксана Лут.

    Мишустин предложил переназначить министром труда Антона Котякова, Александра Козлова – главой Минприроды, Сергея Кравцова – министром просвещения, Ольгу Любимову – министром культуры, Максима Решетникова – главой Минэкономразвития, Антона Силуанова оставить главой министерства финансов, а Михаила Мурашко – Минздрава.

    Также должны сохранить свои должности глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков,  Алексей Чекунков  – глава Минвостокразвития и Максут Шадаев – глава Минцифры.

    Ранее президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства.

    Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.

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    11 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Во Франции вызвали тревогу военные планы России под Харьковом

    Эксперт из Франции Набли: Киев не может понять истинных планов России под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в наступательной операции под Харьковом, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире канала LCI.

    Аналитик заявил: на Западе не знают, до какого места или города будет наступать Россия, что усиливает тревогу украинского руководства, которому будет предугадать действия ВС России, передает РИА «Новости».

    Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север»  освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

    Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не получится обеспечить нормальную логистику, а также оборону Харькова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО в Харьковской области.

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    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО

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