Мужчина с пистолетом пытался попасть на территорию Минобороны в Москве

Неадекватный мужчина с оружием пытался попасть на территорию Минобороны в центре Москвы

Мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию здания Минобороны в центре Москвы, сообщили в силовых структурах.

Как сообщил источник ТАСС, на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства, при этом он громко кричал и размахивал руками. По словам источника, нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог, пострадавших нет.

В силовых структурах рассказали также, что оружие изъято и направлено на экспертизу, по предварительным данным, речь идет о пневматическом пистолете. В отношении задержанного составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, он направлен на обследование в психиатрическое отделение.

Ранее Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы вооруженного травматическим пистолетом мужчину.