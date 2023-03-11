В одной из школ Москвы задержан вооруженный мужчина

Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы вооруженного травматическим пистолетом мужчину

Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы вооруженного травматическим пистолетом мужчину, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгварлии по российской столице.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве в пятницу задержали мужчину, который пытался пройти в помещение одной из школ на северо-востоке столицы с травматическим пистолетом, передает ТАСС.

Школьный охранник сообщил росгаврдейцам, что в здание школы на улице Пестеля прошел мужчина, который имел при себе конструктивно схожий с пистолетом предмет и металлическую трубу, при этом вел себя вызывающе.

Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно приняли меры к розыску и вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний житель Москвы.

Напомним, в декабре минувшего года в Росгвардии наградили отличившихся работников частных охранных организаций.