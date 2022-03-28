Чижов назвал сроки уточнения механизма рублевых расчетов с Россией за энергоносители

Механизм рублевых расчетов европейских стран с Россией за энергоносители будет уточнен в ближайшие дни, полагает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Объявление нашим президентом [Владимиром Путиным] новой системы оплаты за газ стало для них определенным шоком, прозвучало неожиданно и в общем-то обескуражило и политиков, и, здесь я должен добавить, энергетические компании, потому что если сравнить то, что они сейчас говорят, то у них практический интерес – а где взять рубли? Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности, и даст им возможность разобраться», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

В понедельник министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что страны G7 отказываются выплачивать за энергоресурсы в рублях.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.

Между тем крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.

Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться.

Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

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