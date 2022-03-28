Италия не нашла рублей для оплаты российского газа

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях, заявил глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.

Он заявил, что Eni вышла из совместного с Россией проекта «Голубой поток», а совместные проекты с «Роснефтью» заморожены еще с 2014 года.



«Так что единственная большая проблема – это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», – передает слова Дескальци ТАСС.

Он добавил, что Европа никогда не думала о будущем своей энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу для Италии могут стать поставки из Африки. «В настоящий момент Африка единственный ответ. США также могут быть вариантом, но их газа недостаточно. Африка – отличная возможность, потому что им необходимо развиваться, а нам нужен газ. Это хорошее сочетание», – сказал Дескальци.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.

Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.

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