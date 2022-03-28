Шольц подтвердил возможность размещения в Германии ПРО по примеру Израиля

На фоне «угрозы» со стороны России правительство Германии обсуждает возможность размещения в стране системы ПРО по примеру Израиля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Германия рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны, и, как отмечает Шольц, делает это «не без причины», передает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал ARD.

Так он ответил на вопрос о том, может ли в стране быть размещена система ПРО наподобие израильского «Железного купола».

«Мы все должны понимать, что у нас есть сосед, который готов применить силу для продвижения своих интересов. Поэтому мы должны все вместе стать настолько сильными, чтобы этого не произошло», – пояснил канцлер.

При этом Шольц не стал вдаваться в подробности: «Я решил пока не раскрывать детали плана, который еще не завершен».

Вместе с тем издание The Times of Israel сообщает, что Германия рассматривает возможность покупки израильской противоракетной системы Arrow 3.

Ранее газета Bild am Sonntag сообщала, что возможность создания противоракетного щита, охватывающего всю территорию Германии, обсуждалась во время консультаций между Шольцем и генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном об использовании специального фонда для вооруженных сил ФРГ объемом в 100 млрд евро.

Система Arrow 3, по данным издания, обойдется Германии в 2 млрд евро и может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.

Возможность такой покупки подтвердила и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии, передает Die Welt.