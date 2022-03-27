Газпром заявил о штатной подаче газа для транзита через Украину

Актер Мерзликин предложил ответ Западу на «отмену русской культуры»

«В оцепенение приводит то, с какой радостью, с каким ожиданием на Западе поднялась волна нападок на весь русский мир и его культуру», – сказал газете ВЗГЛЯД актер Андрей Мерзликин. Ранее Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.

«Глобальный, масштабный удар по русской культуре – совершенно неожиданный поворот в истории, который открыл глаза. «Маски сброшены»... Сейчас самое время, объединившись, попытаться не только сохранить и защитить русскую культуру, но и преобразить, развить ее. Основываясь на традициях, нужно созидать новую русскую культуру», – пояснил заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.

Собеседник напомнил слова писателя, актера и режиссера Василия Шукшина: «Наш народ за всю историю сохранил и возвел в степень величия такие простые понятия, как честность, совестливость, доброта. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили великий русский язык».

«Именно наша культура в своем совершенстве явила красоту многонационального и многоконфессионального умения жить, радоваться и созидать все то культурное наследие, которое однажды и было названо великой русской культурой», – добавил от себя Мерзликин.

По его словам, российская культура за все века своего существования как раз строилась, впитывая все то, что идет с восточной и западной сторон. «Мы не меньше, а может, даже больше самой Европы разбираемся в том культурном наследии, которое явлено миру. Мы впитали итальянскую, французскую, немецкую и другие традиции. Так что атака Запада на нашу культуру – это удар и по европейским традициям», – отметил актер.

Артист подчеркнул, что Чайковский неотделим от мировой музыки, а Достоевский и Толстой – от мировой литературы.

Накануне – в День работника культуры – президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

«Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», – напомнил глава государства.

Говоря о культуре отмены, Путин указал на то, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», – констатировал российский лидер.

Он заметил, что отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. «Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», – отметил президент.

«Это уникальное качество надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы», – подчеркнул Путин.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не присоединится к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру. «Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей», – подчеркнул министр.

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