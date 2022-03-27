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В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя более 600 человек
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За минувшие сутки из Мариуполя в Донецкую Народную Республику эвакуировали более 600 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«За минувшие сутки, с 08.00 26 марта до 08.00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».
Тем временем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 09.15 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Военный эксперт оценил значение освобождения Изюма российскими войсками
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«Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.
«Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.
Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.
«Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.
Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Царев указал на серьезную проблему доставки гуманитарной помощи на Украину
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Для упрощения доставки гуманитарных грузов на Украину нужно разработать процедуру их беспошлинного ввоза, заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
«Для того, чтобы груз проехал на территорию Украины, нужно чтобы государственная структура задекларировала его как гуманитарный. Я знаю, что сейчас это решается в ручном режиме», – пояснил Царев.
Экс-парламентарий добавил: «В Крыму вопросом доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории занимается администрация республики и лично глава Сергей Аксенов. И понятно, что там, где этим занимается администрация, там все доходит. По-видимому, сегодня это самый надежный канал доставки».
Что касается объявлений от частных лиц о сборе средств для этих территорий, то здесь не исключены мошеннические схемы. «Частное лицо не может завезти груз, с него будут взымать пошлины и требовать заполнить декларации. Поэтому если обращаются частные лица – это, скорее всего, мошенничество», – предупреждает Царев.
Напомним, накануне российские власти на освобожденных территориях Украины начали выплачивать по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам. Кроме того, в российском МВД заявили, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в России без оформления патента. Также в России запустили кампанию по сбору помощи для животных в ДНР и ЛНР.
Вместе с тем Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, также на российских пунктах сбора подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Ранее Олег Царев призвал установить законы России на освобожденной территории Украины. По мнению политика, там должны работать военные комендатуры, которые будут делегировать полномочия местным администрациям.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на некоторых освобожденных от националистов территориях Украины появился вакуум власти ввиду того, что часть украинских чиновников в силу разных обстоятельств перестала выполнять свои функции. Это требует создания новых органов власти на местах.
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Минфин США разрешил американским журналистам сделки в Крыму, ДНР и ЛНР
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Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), говорится в генеральной лицензии ведомства.
Как отмечается в документе, американские новостные организации и «лица, являющиеся гражданами США, регулярно работающие в организациях, которые занимаются освещением новостей (включая фотожурналистов), либо оказанием содействия в трансляции, либо выполнением работы технического персонала» разрешается совершать ряд сделок на территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
В этот список входят набор сотрудников (стрингеров, переводчиков, операторов, технических специалистов, внештатных продюсеров, водителей), лиц, занимающихся логистикой, аренда офисных помещений, приобретение товаров и услуг местного производства (мобильные телефоны, а также время в эфире), продажа такого рода товаров, импорт их в США, покупка телекоммуникационных средств, оплата расходов, налогов и сборов, связанных с журналистской деятельностью и распространением информации, ввоз необходимого для деятельности СМИ оборудования.
Напомним, в январе вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик признал Крым частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Жителей Донбасса изображали как зомби в книгах украинских националистов
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Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
В библиотеках и домах культуры на освобожденных территориях нашли много материалов, прославляющих радикальные организации. В частности, детские книги, где главными героями были члены движения «Правый сектор*»*, пишет РИА «Новости».
«Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», – сказал Гагин.
Он обратил внимание на то, что издание сделано в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать навязываемую информацию. «Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим-прочим. Изначально воспитывается неприятие. И неприятие всего русского», – заключил советник главы правительства.
Ранее государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины сообщил о запрете ввоза и распространения издательской продукции, которая была выпущена в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку и проявлять осторожность из-за растущей ненависти к русским и российским гражданам в некоторых западных странах.
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В Госдуме заявили о планах США запустить «троянского коня» в ДНР и ЛНР
США, разрешив выдачу специальных лицензий неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма, по сути готовятся запустить «троянского коня», заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Он напомнил, что несмотря на санкции, США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР с целью создания бюро новостей.
«В частности, специальная лицензия разрешает наем журналистов-стрингеров, переводчиков и иного спецперсонала. А 11 марта США разрешили своим неправительственным организациям участвовать в так называемых гуманитарных проектах на указанных территориях. Речь идет о построении все той же демократии, которую мы в течение многих лет видим на Украине, работе с молодежью, проектах в сфере прав гражданского общества, образования и экологии», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
«Налицо те основные направления, на которых традиционно сосредоточено внимание правительства США в целях эскалации протестной активности через возможности подконтрольных СМИ и НПО, – а по сути готовятся запустить «троянского коня». Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», – продолжил глава комиссии ГД.
Пискарев заявил, что парламентариям из ДНР и ЛНР будет предложено обменяться «опытом противодействия указанным угрозам, тем более что развитие контактов и сотрудничество между парламентами наших государств предусмотрено обоими Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР».
Кадыров рассказал об успехах российский вооруженных сил в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских военных в Луганской народной республике: они за несколько дней взяли в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских ВСУ.
«Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку... Апты Алаудинов докладывает об успехах российских вооруженных сил. В течении последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и трех бойцов пехоты ВСУ», – сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что Алаудинов решает не только боевые задачи, но и следит за безопасностью мирных жителей ЛНР.
«Количество мирных граждан, оказавшихся в ловушках националистов, в разных населенных пунктах исчисляется десятками тысяч. Благодаря оперативным действиям Российских вооруженных сил ежедневно открываются гуманитарные коридоры для выведения мирного населения», – добавил Кадыров.
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Минобороны опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52, а также интервью с военным летчиком о боевых вылетах в первые дни спецоперации.
«В ходе выполнения полетного задания экипажи ударных вертолетов обнаружили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ. Летчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По информации ведомства, полеты вертолетов проходят на предельно малых высотах. «Современные бортовые комплексы обороны помогают их экипажам обеспечивать огневое воздействие на воздушные суда и своевременно применять защиту от ПЗРК. Широкий спектр авиационных средств поражения позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в дневное и ночное время суток», – подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что экипажи армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине выполняют задачи по сопровождению колонн, в том числе с гуманитарными грузами, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений.
Накануне ведомство опубликовало уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» в замедленной съемке.
Ранее Министерство обороны публиковало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники. До этого ведомство демонстрировало уничтожение склада ВСУ с помощью вертолетов Ка-52 с расстояния выше семи километров.
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В школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию
В учебниках для школ освобожденных ЛНР и ДНР содержались нацистские тезисы и русофобия, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«В школах идут уроки об истории России и Украины, о том, что действительно и на самом деле сейчас происходит, о ситуации, которая складывалась на Украине, когда расцветали нацизм и русофобия. Вчера в Госдуме нам передали учебники с освобожденных территорий ДНР и ЛНР – в этих учебниках для школ черным по белому были вот эти все тезисы изложены, которые, к сожалению, ни к чему хорошему не приводят», – цитирует Кравцова РИА «Новости».
По его словам, организация воспитательной работы в региональных школах «крайне значима, особенно в текущих условиях».
Ранее в детской библиотеке освобожденного поселка Сартана в Донецкой области обнаружили книги, прославляющие радикальное украинское националистическое движение «Правый сектор*».
Глава ДНР разрешил использовать в республике гривны
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дает разрешение на временное использование на территории республики гривны наравне с рублем.
«Принимать в качестве средства платежа от физических лиц и в случаях, предусмотренных настоящим указом, от хозяйствующих субъектов наряду с наличным российским рублем наличную украинскую гривну», – передает радио Sputnik со ссылкой на «Московский комсомолец».
Из указа следует, что установлен курс, который будет действовать в республике: одна гривна равняется 2,5 рубля.
Ранее Пушилин во время посещения центра гуманитарной помощи в Мариуполе, рассказал о планах восстановления города после освобождения от украинской армии.
Украинские войска обстреляли за сутки два населенных пункта в ЛНР
Украинские военные обстреляли за сутки два населенных пункта в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населенным пунктам республики. Из-за обстрелов в Первомайске получили повреждения девять многоэтажных домов и библиотека», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее утром украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Два дома пострадали в результате обстрела города Ровеньки украинской «Точкой-У»
Два дома разрушены в городе Ровеньки при падении ракеты комплекса «Точка-У», выпущенной со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что силы республики сбили ракету «Точка-У», выпущенную украинскими силовиками по городу Ровеньки в ЛНР.
«В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» в населенном пункте Ровеньки разрушено два жилых домостроения», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Напомним, 14 марта штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
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Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова
Российские военнослужащие на Украине доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в субботу в Минобороны России.
«Российские военнослужащие обеспечили доставку и безопасную выдачу более семи тонн гуманитарной помощи жителям в населенном пункте, находящемся недалеко от украинского города Чернигов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В министерстве добавили, что сейчас в населенном пункте проживает около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети. Доставленный из России груз включает продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
В Минобороны создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, в его состав включены представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также субъектов России.
Ранее волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ рассказали газете ВЗГЛЯД о том, как помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Принять участие в которой может любой желающий.
По состоянию на 24 марта 2022 года на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик прибыло 402 378 человек, в том числе 84 376 детей. По всей стране более 61 тыс. добровольцев обеспечивают работу в 357 пунктах временного размещения в 34 регионах страны.
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СК анонсировал «Белую книгу» о событиях в Донбассе
Следственный комитет России издаст «Белую книгу» о событиях в Донбассе со свидетельствами преступлений украинских националистов, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
«Я поручил подготовку следующего издания «Белой книги» о событиях в Донбассе. В это издание войдут свидетельства чудовищных преступлений украинских националистов против мирных граждан, рассказы очевидцев, а также рассказы о нашей гуманитарной миссии», – передает ТАСС его слова.
Бастрыкин добавил, что следственный комитет квалифицировал действия украинских националистов как геноцид, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, захват заложников, покушение на убийство и по ряду других составов.
«Причем первые два относятся к категориям преступлений против мира и безопасности человечества, по таким составам преступлений нет сроков давности привлечения к уголовной ответственности», – отметил он.
Кроме того, глава СК также поблагодарил журналистов за объективные репортажи с мест событий. «В условиях информационной войны именно журналисты позволяют видеть реальную картину происходящего, находясь по сути, на передовой. Их материалы, как и материалы наших уголовных дел, станут неопровержимыми доказательствами преступлений киевского режима, представители которого должны ответить перед судом за совершенные злодеяния», – заключил он.
Ранее Бастрыкин заявил, что следственный комитет готовит запросы в семь стран, где произошли нападения на российские посольства и консульства.
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ВСУ обстреляли Донецк и Доломитное
Украинские военные провели обстрел Донецка и населенного пункта Доломитное в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, десять снарядов из БМП-2... город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Также ВСУ провели обстрел населенного пункта Михайловка в 11.00 мск шестью снарядами калибром 122 мм. Обстрел производился из населенного пункта Троицкое.
О пострадавших и жертвах не сообщалось.
В четверг в ДНР оказался обесточен город Ясиноватая после обстрела украинских войск.
Также в представительстве ДНР В СЦКК в четверг сообщали, что ВСУ провели обстрел Ясиноватой в 11.05 мск двумя снарядами калибром 122 мм.
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В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка
ВС Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Победа – город Донецк Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра», – передает сообщение представительства ДНР РИА «Новости».
Также украинские войска обстреляли Старомихайловку. По данным представительства ДНР, по населенному пункту было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.
«За 36 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погибли 63 мирных жителя, за прошлые сутки погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 508 мирных жителей... в том числе 37 детей. За прошедшие сутки ранены 36 человек», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В ДНР добавили, что с 17 февраля ВСУ выпустили по самопровозглашенной республике 16 321 боеприпас, в том числе 21 ракету «Точка-У» и 12 89 ракет РСЗО «Град». За этот же период 1641 жилая постройка и 435 объектов инфраструктуры были повреждены. Среди них 26 медицинских учреждений, 59 образовательных учреждений, 90 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 238 объекта электро-, водо- и газоснабжения.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Доломитное. В четверг в ДНР оказался обесточен город Ясиноватая после обстрела украинских войск.
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