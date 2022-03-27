Российские военные эвакуировали 90 человек из Херсонской области

Российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 граждан России, Молдовы и Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. На центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Один из жителей Херсона, прибыв в Россию, рассказал о происходившем в последнее время и своем отношении к спецоперации.

«Я положительно (отношусь)! Почему – вам этого не понять. Мы жили – тяжело было... И знайте то, что 99% херсонцев хотят, чтобы были русские», – сказал мужчина по имени Анатолий.

«Зашли войска российские – все тихо, спокойно. Не надо идти в бомбоубежища, все культурно, организованно. Единственное – что магазины закрыты. Гумпомощь каждый день привозят», – рассказала Маргарита, выехавшая на территорию России из Херсона.

Эвакуация, как отмечается, продолжается в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. Всего на территорию Крыма из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено около 500 граждан иностранных государств.

Напомним, в начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа.

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