Счета адвоката Жорина в Италии заблокировали из-за буквы Z в фамилии

Счета и вклады адвоката Сергея Жорина заблокировали в итальянском банке Intesa Sanpaolo из-за буквы Z в транскрипции фамилии.

«Примечательно, что никаких объяснений блокировки мне в письменном виде не прислали. Прислали просто уведомление, что все ваши счета и вклады заблокированы. С уважением, ваш банк Intesa», – рассказал в беседе с Пятым каналом Жорин.

Больше недели он не мог добиться ответа от представителя банка о причинах блокировки его счетов.

«К моему удивлению, мне сообщили, что я являюсь VIP-клиентом, у меня есть личный менеджер, который находится в центральном офисе банка, до которого я пытался дозвониться два дня», – отметил адвокат.

Менеджер сообщил ему о двух причинах – национальность, а также то, что в фамилии адвоката в латинской транскрипции имеет букву Z – Zhorin, а в ряде стран она будет скоро признана незаконной.

Ранее международная федерация гимнастики решила открыть дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.