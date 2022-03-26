Путин подписал указ о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации

Вован и Лексус научили главу МВД Британии говорить «Англичанка гадит»

«Мы будем делать все возможное для того, чтобы призвать ряд россиян к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – сказала глава МВД Британии Прити Патель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля.

«Русские ведут себя как варвары, они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Пока инициатива по исключению России из организации продвигается действительно очень-очень слабо. Весь Интерпол, в моем представлении, должен был обеспечить полное отстранение России», – сказала глава МВД Британии Прити Патель в беседе с якобы премьером Украины Денисом Шмыгалем, под видом которого с ней общались российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

«Надо также обсудить это с коллегами из разведывательного альянса пяти англосаксонских стран «Пять глаз», с американцами. Это станет хорошей проверкой для Америки по налаживанию системы, гарантирующей принятие более жестких мер против России. И еще нам надо поработать с ОАЭ», – пояснила Патель.

Глава МВД также согласилась с инициативой создать некое объединение стран, которые действовали бы по запросам Украины. Кроме того, она рассказала о проведении в жизнь идеи передачи собственности российских олигархов украинцам.

«Верхняя палата заседала всю ночь, чтобы ратифицировать новые законы о санкциях и об экономических преступлениях. Это позволит нам принять жесткие меры в отношении незаконных российских активов в Лондоне, а также лишить россиян возможности претендовать на свое благосостояние. Тут речь может идти обо всех видах активов», – отметила Патель.

Она также со смехом одобрила идею «Шмыгаля» о том, чтобы передать Зеленскому на время его пребывания в Лондоне захваченный активистами особняк российского миллиардера Олега Дерипаски. В целом, по словам Патель, Британия хочет «вершить справедливость для Украины и украинцев», используя «незаконно полученное» имущество российских олигархов.

Собеседники также предложили британскому министру ограничивать в правах вообще всех россиян, которые поддерживают спецоперацию на Украине до тех пор, пока они не начнут «критиковать Путина».

Однако Патель в своем ответе обозначила, что Лондон будет давить именно на президента России и на близких ему людей. «Мы будем делать все возможное, чтобы призвать этих людей к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – сказала она.

Пранкеры также заявили, что Британия должна запретить въезд или усилить проверки даже студентов из России, потому что «они могут оказаться сотрудниками ФСБ или КГБ». «Мы значительно усилили контроль в этой части», – сказала глава британского ведомства, согласившись с доводами «украинского» собеседника.

«Шмыгаль» также предложил спрашивать у желающих попасть в Британию россиян, кому принадлежит Крым и что они думают о президенте России. На это Патель ответила абстрактно: «британские специалисты делают все возможное».

В конце разговора британский министр по просьбе «Шмыгаля» произнесла «Слава Украине», а также: «Англичанка гадит» ­– пранкеры сказали, что это переводится как: «Англия нам помогает». Помимо этого по просьбе пранкеров она сказала: «Вован и Лексус – великие герои. Спасибо им за проделанную работу в борьбе за независимость Украины». Последняя фраза нисколько не смутила Прити, и в завершение беседы она попросила «Шмыгаля» передать привет Зеленскому.

Напомним, полную запись разговора пранкеры выложили в Сеть в пятницу. Накануне в одном из фрагментов диалога Патель заявила, что британцы не боятся украинских неонацистов и бандеровцев, а также всячески готовы им помогать.

«Госпожа министр, я надеюсь, ваши семьи не станут бояться наших националистов, опасаться которых пытается заставить [президент России Владимир] Путин», – спросили пранкеры. «Я имею в виду тех людей, которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялся весь мир, что там много бандеровцев, неонацистов... Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их», – добавили пранкеры.

«Однозначно они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо», – ответила глава британского МВД.

Ранее пранкеры разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», – говорится в аннотации к видео.

Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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