Российские войска поразили «Калибрами» нефтебазу под Киевом

Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами «Калибр» под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», – цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, по словам Конашенкова, российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, включая семь танков.

«Группой «Ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР», – добавил он.

Генерал добавил, что самолеты и вертолеты России за ночь уничтожили 51 военный объект Украины.

Конашенков уточнил, что в числе уничтоженных объектов «два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники».

Ранее генерал заявил, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева.

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