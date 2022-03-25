Германия захотела вдвое сократить импорт нефти из России к середине года

Власти ФРГ намерены уже к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, а к концу года снизить долю импорта природного газа до 30%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

В документе указывается, что «Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу», передает ТАСС.

Хабек заявил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены: «Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%».

Указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.

«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», – также говорится в документе.

Кроме того, власти Германии намерены к концу 2022 года снизить долю импорта природного газа из России до 30%. При этом в конце марта зависимость ФРГ от российского газа составляла 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке».

Отмечается, что из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.

«Независимость от российского газа в значительной степени может быть достигнута совместными усилиями к лету 2024 года», – прогнозирует Минэкономики Германии.

Ранее сообщалось, что Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году.

При этом депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.

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