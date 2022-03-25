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Германия захотела вдвое сократить импорт нефти из России к середине года
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Власти ФРГ намерены уже к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, а к концу года снизить долю импорта природного газа до 30%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
В документе указывается, что «Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу», передает ТАСС.
Хабек заявил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены: «Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%».
Указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.
«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», – также говорится в документе.
Кроме того, власти Германии намерены к концу 2022 года снизить долю импорта природного газа из России до 30%. При этом в конце марта зависимость ФРГ от российского газа составляла 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке».
Отмечается, что из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.
«Независимость от российского газа в значительной степени может быть достигнута совместными усилиями к лету 2024 года», – прогнозирует Минэкономики Германии.
Ранее сообщалось, что Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году.
При этом депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
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Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
G7 призвала ОПЕК повысить добычу нефти и газа
Группа семи (G7) призвала страны ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение энергоресурсов на мировом рынке, чтобы снизить зависимость Запада от России, говорится в итоговом заявлении саммита G7, прошедшем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Мы примем дальнейшие шаги, чтобы снизить нашу зависимость от российской энергии. Мы призываем все страны, производящие нефть и газ, действовать как ответственные партнеры и повысить поставки на международные рынки. Отмечаем, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть незначительно опускаются в четверг утром в рамках коррекции после роста более чем на 5% днем ранее.
Также причиной волнений на рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
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Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что страны сейчас осмысливают условия России по поставкам газа, передает РИА «Новости».
«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», – уверен Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике выразил мнение, что решение России перевести в рубли оплату за голубое топливо для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.
«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина – в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», – пояснил сенатор. Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Бельгия рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями
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Пересмотр валюты в контрактах по поставкам российского газа значит, что можно пересмотреть и цены на этот ресурс, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо.
«Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное – это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», – цитирует политика РИА «Новости».
Также премьер-министр Бельгии подчеркнул, что не поддерживает полный отказ Евросоюза от нефти и газа из России.
«Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, – санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы. Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее. Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым», – добавил он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
В Кремле отреагировали на опасения Сербии по оплате российского газа
Озабоченности Белграда будут приоритетны для Москвы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по поводу перехода на рубли при оплате газа.
Песков сказал, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Вучича, что «это действительно может быть проблематичная ситуация», передает РИА «Новости».
«Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить. Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными», – добавил он.
Ранее Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира».
Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Банк России ввел контрмеры на заморозку резервов недружественными странами
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Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны, сообщает Банк России.
В ЦБ напомнили, что власти запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы, передает РИА «Новости».
«Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ на Западе.
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. При этом США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях
Страны, покупающие газ у России, должны сформулировать свою позицию по поводу оплаты в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла производиться в рублях. Соответственно, по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и после того, как им будет разъясняться условие по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию, давайте дождемся этого момента», – передает его слова РИА «Новости».
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как газовый ультиматум России ставит Европу перед судьбоносным выбором.
В Австрии сочли неправильным отказываться от поставок газа и нефти из России
Австрия выступает против бойкота поставок нефти и газа из России на фоне российской военной операции на Украине, так как страна получает до 80% газа из России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», – передает слова Нехаммера ТАСС. Об этом он заявил в интервью газете Kleine Zeitung, говоря на тему возможности отказа от поставок российского газа и нефти.
Сейчас хранилища Австрии заполнены на 12,5%, сообщило Австрийское агентство печати. Отмечается, что резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России будет иметь катастрофические последствия для энергоснабжения, экономики Австрии, угрожая уничтожением промышленности и рабочих мест, заявил глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль.
«Те, кто призывает к резкому и незапланированному прекращению поставок нефти и газа из России, должны сначала объяснить, где и как такие страны, как Австрия, должны получить необходимые источники энергии в краткосрочной перспективе. Перекрытие газового крана в одночасье имело бы катастрофические последствия для нашей повседневной жизни, нашего энергоснабжения и нашей экономики в целом. Тем самым мы уничтожим нашу промышленность и рабочие места», – говорится в заявлении главы этого австрийского объединения.
По его словам, альтернативы российскому газу у Австрии сейчас нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Анонсированы новые антикризисные меры поддержки бизнеса и граждан в России
Правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей на фоне изменений в экономической ситуации в стране, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
Мишустин сообщил, что на дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела. Если деятельность ведется в Арктической зоне, то размер гранта может вырасти до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
На эти деньги могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности. В бюджете на эти цели заложено более 2 млрд рублей.
Кроме того, власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства. Премьер отметил, что «важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия», нужны комплексные меры.
В числе шагов, которые уже доказали свою эффективность, названы ежегодные субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, которые помогают им существенно снизить транспортные расходы. В 2022 году на эти цели в бюджете было предусмотрено более 2,3 млрд рублей, но в новых условиях правительство выделит дополнительно еще 2 млрд.
Таким образом объем перевозок по льготным тарифам увеличится как минимум на 1 млн тонн.
Это позволит гарантировать поставки в регионы зерна и других культур, овощей, рыбы, а также минеральных удобрений.
Также власти решили дополнительно профинансировать программу возврата половины стоимости путевок для детей, теперь возможностями программы «смогут воспользоваться не менее 450 тыс. ребят», на эти цели направят 7,5 млрд рублей. Программа кешбэка заработает 31 марта, родители смогут заблаговременно выбрать для ребенка место отдыха.
Размер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году увеличат на 10% их собственных доходов, а сроки предоставления продлят.
«Чтобы рассчитаться по коммерческим займам и обязательствам по ценным бумагам, российские субъекты смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета. На этот год регионы будут полностью освобождены от выплат по ним. Это позволит снизить долговую нагрузку на субъекты Российской Федерации, сократить расходы на обслуживание заимствований, ну и направить больше средств на реализацию важных для граждан инициатив и проектов», – указал премьер.
Отмечается, что президент еще накануне поручил оформить нормативную базу, расширяющую возможности регионов по финансированию своих расходов.
Ранее Мишустин заявил о недопустимости высоких колебаний цен на продукты. Также вице-премьер Александр Новак назвал пять мер поддержки россиян.
Российские застройщики начали замораживать проекты
Объемы строительства жилья в России могут сократиться на 20% на фоне того, что после подорожания стройматериалов и нестабильности на фоне ситуации на Украине порядка 40% компаний решили заморозить на неопределенное время свою работу, сообщают СМИ.
По результатам опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия», возникший из-за военной операции России на Украине разрыв логистических цепочек, в том числе в поставках стройматериалов, а также их резкое подорожание, вынудили 40% застройщиков остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, передает «Коммерсант».
Еще 29% респондентов не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, однако решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив ресурсы на завершение почти готовых объектов.
В опросе принимали участие топ-менеджеры 1 тыс. строительных и проектных компаний по всей России. 70% опрошенных работают сразу в нескольких регионах, 25% – строят в Москве и Подмосковье.
За месяц цены на некоторые стройматериалы выросли в среднем на 80%, по другим позициям – в два раза, сообщил гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По его словам, на стоимость повлиял не только курс валюты, но и дефицит материалов.
«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов», – допустил президент «Синергии» Александра Белоус.
В Acons Group (девелопер жилья) приостановили на неопределенное время работы по нескольким объектам, так же поступил и «Эспро Девелопмент» (строит логопарки) из-за резкого роста стоимости кредитования. Почти все компании, по словам Плиева, меняют согласованные проектные решения в части отделочных материалов и оборудования, которые ранее поставлялись из Европы.
Кроме того, производители из Китая не готовы оперативно замещать европейских конкурентов, ссылаясь на то, что из-за санкций, введенных против России, оплата поставок затруднена.
Руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никульчева считает, что сложившаяся ситуация – это удобная для застройщиков причина обосновать задержку или перенос проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании.
Заморозка ожидаемо приведет к сокращению объемов строительства коммерческой недвижимости, в то время как госстроек, напротив, станет больше, спрогнозировал гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов.
Никульчева также считает, что изменения чувствительны для девелоперов офисов, которые ориентировались на европейских поставщиков материалов, а открытия новых торгцентров после ухода из России крупных брендов ожидать не стоит.
Один из источников на рынке считает, что в области коммерческой недвижимости сокращение объемов строительства может достигать 40%. В индустриальном сегменте падение объемов достигнет 50%, прогнозирует Плиев.
Перенос сроков строительства неизбежен на рынке высокобюджетного жилья, где быстро заменить разрушенные санкциями цепочки поставок импортных комплектующих не получится, отмечает председатель совета директор «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.
В результате, как считает руководитель департамента по анализу акций средней и малой капитализации инвестбанка «Синара» Анастасия Егазарян, объем запуска жилых проектов в 2022 году сократится минимум на 20%.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль России абсолютно готова к импортозамещению, также правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой.
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Состояние богатейших россиян выросло на 2,7 млрд долларов после открытия торгов
Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 2,7 млрд долларов после открытия торгов на Мосбирже 24 марта, сообщает Bloomberg.
По данным «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), увеличить свое состояние после открытия торгов смогли 10 российских бизнесменов, передает ТАСС.
В частности, основной акционер инвестиционной компании «Волга груп» Геннадий Тимченко, ранее попавший в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании, а также председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон увеличили свой капитал более чем на 1 млрд долларов.
Вместе с тем президент «Норникеля» Владимир Потанин остается богатейшим человеком России с общем капиталом 26,3 млрд долларов.
Bloomberg с марта 2012 года публикует «Индекс миллиардеров», куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.
Напомним, накануне российский рынок акций на первых после месячного перерыва торгах перешел к росту.
Торги проводились 33 акциями российских эмитентов, входящими в Индекс Мосбиржи, торговая сессия проводилась в основном режиме в период с 9.50 до 13.50, в режиме переговорных сделок – с 9.50 до 14.00.
Индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 4,4% и составил 2578,5 пункта по сравнению с закрытием торгов 25 февраля 2022 года. Большинство акций показали положительную динамику цен.
Совокупный объем торгов акциями составил 108,6 млрд рублей, в том числе в рамках аукциона открытия – 3,6 млрд рублей, аукциона закрытия – 2,1 млрд рублей.
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Агентство Moody's решило отозвать кредитные рейтинги российских компаний
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) отзовет кредитные рейтинги российских компаний, сообщает пресс-служба агентства.
В агентстве сообщили, что «Moody`s Investors Service намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале марта Moody's приостановило деятельность в России. Оно также понизило рейтинги Москвы и 12 субъектов России до «Са».
Кроме того, агентство Fitch Ratings аннулировало рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний.