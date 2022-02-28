Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году

Федеральное правительство Германии намерено к 2035 году полностью обеспечить страну электроэнергией, получаемой из возобновляемых источников, заявил парламентский статс-секретарь в министерстве ФРГ по делам экономики и защиты климата Оливер Кришер.

Такой шаг не только пойдет на пользу защите климата, но и сделает Германию независимой от газа, нефти и угля из России, указал он. Соответствующая поправка к закону о возобновляемой энергии (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) готова, передает Deutsche Welle.

За пять лет до этого доля возобновляемых источников энергии должна достичь 80%. Профильное министерство уже объявило, что к 2030 году мощность наземных ветровых электростанций удвоится и составит примерно 110 гигаватт, а мощность солнечных увеличится более чем втрое, до 200 гигаватт.

Кроме того, должны вырасти ставки субсидирования установки солнечных батарей на крышах частных домов, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Агентство Reuters отмечает, что из-за военной операции на Украине официальный Берлин готовится полностью прекратить поставки газа и нефти из России. По его сведениям, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не исключает продолжение эксплуатации германских атомных электростанций, хотя и считает это маловероятным.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки.