В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Взгляд
8 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
Разделы

Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

MasterCard и Visa в будущем захотят вернуться в Россию, но их место займут другие Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией

Россия ставит перед Украиной конкретные вопросы, но ответа до сих пор нет Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В Белоруссии прошел третий раунд переговоров России и Украины. Судя по их итогам, киевская делегация вновь тянула время и уходила от поставленных ребром вопросов. В Кремле дали понять, что спецоперация на Украине может завершиться в любой момент, если будут выполнены условия Москвы. Почему киевские переговорщики ведут себя так, будто они хозяева положения, и чем чревата такая тактика? Подробности...
Перейти в раздел…

Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгары отомстили начальству за Россию

Разозленные люди кричали «предатель!» и «вали отсюда, скользкая рожа!» БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ/YouTube
Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в дни спецоперации ВС РФ на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!». Что вообще происходит в обычно антироссийской Болгарии? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

«Эхо» исчерпало лимит терпения

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности. Подробности...

Россия ведет операцию на Украине по-рыцарски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 124 комментария
Перейти в раздел…

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти
    Глава СНБО пригрозил закрыть небо над Украиной Кадыров посмеялся над санкциями Японии В Европарламенте назвали катастрофой отказ от закупки газа у России Госдеп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей
    В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России В Германии предостерегли от эмбарго на энергоресурсы из России Цена никеля обновила исторический рекорд Китай назвал причину кризиса на Украине
    ЕК решила присоединить Украину к энергосети ЕС Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса Apple ввела новые ограничения против россиян

    Топливный кризис


    Цены на бензин в США достигли исторического максимума

    «комфортно устроилась»


    Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат

    Кризис на Украине


    СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    стратегический товар


    Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    Оценивая будущее России, вы скорее оптимист или пессимист?

    В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

    Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе
    		   8 марта 2022, 18:35
    Фото: REUTERS/Karoly Arvai
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь, и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?

    В минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз полностью отказаться от нефти, угля и газа из России. «Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», – отметила она.

    Однако уже в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси заявил, что Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. «Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит ТАСС слова политика. Он добавил, что Германия и Италия гораздо больше зависят от России в сфере газа.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц также сообщил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. «Федеральное правительство работает со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье», – подчеркнул немецкий лидер.

    Их поддержал премьер Нидерландов Марк Рютте, указавший, что на данном этапе не следует принимать меры против поставок из России энергоносителей, чтобы не «спровоцировать неконтролируемые риски». «Здесь важно не совершить ошибку. Нам нужно, чтобы наши компании продолжали работу с российской энергетикой», – приводит его слова «Интерфакс».

    Премьер-министр Болгарии Кирил Петков также отметил, что страна может запросить исключения в случае введения новых санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России. «У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы», – заявил Петков в интервью Reuters.

    В то же время глава минфина Венгрии Михая Варгу заявил, что Будапешт не поддержит включение энергетического сектора в санкции ЕС против России. По его словам, «расширение санкций на эту сферу представляет серьезнейшую угрозу для форинта» – национальной валюты страны.

    Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм также предупредил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу. С ним солидарен депутат Европарламента Тьерри Мариани: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

    В тот же день цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. В этой связи российский вице-премьер Александр Новак указал: взлет цен объясняется провалами европейской энергетической политики последних лет. Политик напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа Европой, а «Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства. Кроме того, он напомнил, что поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки.

    Более того, Новак отметил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

    При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе, а зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. На следующий день выяснилось, что позиция США, Британии и Прибалтики по вопросам поставок энергоресурсов вступила в резкое противоречие с точкой зрения лидеров большинства стран ЕС.

    В частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции Запада в отношении России по энергетическим ресурсам могут начаться с нефти. По словам Ландсбергиса, для Литвы нет никаких «красных линий» в отношении антироссийских санкций, республика готова обсуждать любые предложения, пишет «Газета.Ru».

    А госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, потому что «Россия использует их как оружие», сообщает РИА «Новости».

    При этом в самих Штатах после сообщений о том, что Вашингтон планирует одобрить запрет на импорт российской нефти, цены на бензин достигли исторического максимума – 4,17 доллара за галлон. И эта проблема остается одной из ключевых для Белого дома в вопросах внутренней политики. 

    В то же время британская компания BP пообещала не заключать новых контрактов на покупку российской нефти и газа. «Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», – заявили в компании. Shell также объявила о планах отказаться от российской нефти и газа, а в качестве первого шага – прекратить все спотовые закупки российской нефти.

    «На Западе создали иллюзию единства и прочной коалиции в вопросах отношений с Россией. Но если дело касается энергетики, то выясняется, что коалиция очень даже хлипкая.

    Внутри нее не просто дыры или трещины, а огромный проем, потому что разные страны, компании, виды бизнеса, политические группы, стоящие за этим бизнесом, могут по-разному относиться к торговле с Россией», – рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    Аналитик напомнил, что ожидание энергетического эмбарго в отношении России вызвало панику на фьючерсном рынке. «Как следствие, цена на газ достигла почти 4 тыс. долларов за тысячу кубов, а на спотовом рынке – больше 2 тыс. Это запредельная, нерациональная цифра для западной промышленности. Кстати, в России цена газа – около 40 долларов за 1 тыс. кубов, что в 100 раз дешевле, чем в Европе», – заметил собеседник.

    Эксперт заметил, что заявления европейских лидеров, например – Шольца, об отказе от санкций, «охладили пыл спекулянтов». «Сейчас цены не такие фантастические, какими они могли бы быть. Это показывает, что лидеры Европы опасаются идти ва-банк. ЕС не можем допустить мощнейшего удара по промышленности, которая просто уйдет в Китай», – детализировал он.

    Аналитик добавил: еще одним доказательством раскола в западной коалиции служит то, что Британия призывает отказаться от российского газа, покупая российский СПГ и нефтепродукты. «Дания сказала, что новых контрактов не подпишет, но и старые разрывать не будет. А старые договоренности действуют до 2030 года», – напомнил собеседник.

    «Коалиция против России, повторю, существует. ЕС ввел против нас жесткие санкции, потому что по ряду вопросов они достигли согласия. Но когда дело касается энергетики – мы видим бунт в системе, которую сложно назвать монолитной», – пояснил Митрахович.

    На ваш взгляд

     
    Оценивая будущее России, вы скорее:


    Обсуждение:  44 комментария
    Действия национальных государств ЕС и далее будут противоречить политике Брюсселя, подтвердил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик. Собеседник также напомнил, что

    любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.

    «Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.

    Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.

    «Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •