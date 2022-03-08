В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь, и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?

В минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз полностью отказаться от нефти, угля и газа из России. «Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», – отметила она.

Однако уже в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси заявил, что Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. «Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит ТАСС слова политика. Он добавил, что Германия и Италия гораздо больше зависят от России в сфере газа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также сообщил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. «Федеральное правительство работает со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье», – подчеркнул немецкий лидер.

Их поддержал премьер Нидерландов Марк Рютте, указавший, что на данном этапе не следует принимать меры против поставок из России энергоносителей, чтобы не «спровоцировать неконтролируемые риски». «Здесь важно не совершить ошибку. Нам нужно, чтобы наши компании продолжали работу с российской энергетикой», – приводит его слова «Интерфакс».

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков также отметил, что страна может запросить исключения в случае введения новых санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России. «У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы», – заявил Петков в интервью Reuters.

В то же время глава минфина Венгрии Михая Варгу заявил, что Будапешт не поддержит включение энергетического сектора в санкции ЕС против России. По его словам, «расширение санкций на эту сферу представляет серьезнейшую угрозу для форинта» – национальной валюты страны.

Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм также предупредил , что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу. С ним солидарен депутат Европарламента Тьерри Мариани: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

В тот же день цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. В этой связи российский вице-премьер Александр Новак указал: взлет цен объясняется провалами европейской энергетической политики последних лет. Политик напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа Европой, а «Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства. Кроме того, он напомнил, что поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки.

Более того, Новак отметил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе, а зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. На следующий день выяснилось, что позиция США, Британии и Прибалтики по вопросам поставок энергоресурсов вступила в резкое противоречие с точкой зрения лидеров большинства стран ЕС.

В частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции Запада в отношении России по энергетическим ресурсам могут начаться с нефти. По словам Ландсбергиса, для Литвы нет никаких «красных линий» в отношении антироссийских санкций, республика готова обсуждать любые предложения, пишет «Газета.Ru».

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А госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил , что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, потому что «Россия использует их как оружие», сообщает РИА «Новости»

При этом в самих Штатах после сообщений о том, что Вашингтон планирует одобрить запрет на импорт российской нефти, цены на бензин достигли исторического максимума – 4,17 доллара за галлон. И эта проблема остается одной из ключевых для Белого дома в вопросах внутренней политики.

В то же время британская компания BP пообещала не заключать новых контрактов на покупку российской нефти и газа. «Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», – заявили в компании. Shell также объявила о планах отказаться от российской нефти и газа, а в качестве первого шага – прекратить все спотовые закупки российской нефти.

«На Западе создали иллюзию единства и прочной коалиции в вопросах отношений с Россией. Но если дело касается энергетики, то выясняется, что коалиция очень даже хлипкая.

Внутри нее не просто дыры или трещины, а огромный проем, потому что разные страны, компании, виды бизнеса, политические группы, стоящие за этим бизнесом, могут по-разному относиться к торговле с Россией», – рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Аналитик напомнил, что ожидание энергетического эмбарго в отношении России вызвало панику на фьючерсном рынке. «Как следствие, цена на газ достигла почти 4 тыс. долларов за тысячу кубов, а на спотовом рынке – больше 2 тыс. Это запредельная, нерациональная цифра для западной промышленности. Кстати, в России цена газа – около 40 долларов за 1 тыс. кубов, что в 100 раз дешевле, чем в Европе», – заметил собеседник.

Эксперт заметил, что заявления европейских лидеров, например – Шольца, об отказе от санкций, «охладили пыл спекулянтов». «Сейчас цены не такие фантастические, какими они могли бы быть. Это показывает, что лидеры Европы опасаются идти ва-банк. ЕС не можем допустить мощнейшего удара по промышленности, которая просто уйдет в Китай», – детализировал он.

Аналитик добавил: еще одним доказательством раскола в западной коалиции служит то, что Британия призывает отказаться от российского газа, покупая российский СПГ и нефтепродукты. «Дания сказала, что новых контрактов не подпишет, но и старые разрывать не будет. А старые договоренности действуют до 2030 года», – напомнил собеседник.

«Коалиция против России, повторю, существует. ЕС ввел против нас жесткие санкции, потому что по ряду вопросов они достигли согласия. Но когда дело касается энергетики – мы видим бунт в системе, которую сложно назвать монолитной», – пояснил Митрахович.

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Действия национальных государств ЕС и далее будут противоречить политике Брюсселя, подтвердил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик. Собеседник также напомнил, что

любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.

«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.

Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.

«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.

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