Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.

Цена обычного неэтилированного бензина в среднем по стране достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти. Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

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