Болгария решила отозвать посла в России для консультаций

Болгария отзовет своего посла в России для консультаций после высказываний российского посла Элеоноры Митрофановой, заявил премьер-министр Кирил Петков.

Петков заявил, что в Болгарии оценивают реакцию Митрофановой в эфире телеканала «Россия 24» «как недипломатичную, острую и грубую». Тогда посол заявила, что народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении России, передает РИА «Новости».

«Мы отзовем нашего посла в России для консультаций обратно в Болгарию. Все знают, что это значит на дипломатическом языке. Обычно, когда одна страна отзывает посла для консультаций, другая должна последовать за ней и сделать то же самое», – отметил болгарский премьер.

Петков также подчеркнул, что не ожидает, что этот шаг приведет к политической напряженности или к правительственному кризису.

Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. Россия пообещала ответить на это.

Между тем жители столицы Болгарии – Софии вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство размещением иностранных войск и оружия в их стране.