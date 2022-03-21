Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Болгарии

Россия ответит на высылку десяти дипломатов из Софии, и не обязательно симметрично, сказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Мы, так сказать, будем отвечать соответствующим образом. Может быть и ассиметрично. Но ответ будет дан», – передает РИА «Новости» слова Митрофановой в эфире канала «Россия 24».

По ее словам, болгарские власти не объяснили причины высылки российских дипломатов.

«Вы знаете, сейчас никто ничего не объясняет. Прошли те времена в дипломатической практике, когда только высылали дипломатов, «пойманных за руку», за то, что они, скажем так, занимаются деятельностью, не совместимой с дипломатической. Сейчас никто ничего не объясняет. Просто высылают дипломатов без всяких объяснений», – подчеркнула Митрофанова.

По ее словам, высылка дипломатов России из Софии была «приурочена» к визиту главы Пентагона в Болгарию. Ллойд Остин посетил Болгарию на минувших выходных.

«Все это произошло в пятницу, когда нам это объявили, перед выходными днями. Это было 18 число. 19 (числа) был визит министра обороны Соединенных Штатов. Поэтому это все было приурочено, как бы так, показать такую большую евросолидарность», – сказала Митрофанова.

Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.

Напомним, в субботу жители столицы Болгарии – Софии вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство размещением иностранных войск и оружия в их стране.