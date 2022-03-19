Акция протеста против НАТО и поставок оружия на Украину прошла в Болгарии

Жители столицы Болгарии – Софии вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство размещением иностранных войск и оружия в их стране, сообщила болгарская радиостанция Хоризонт.

Утром демонстранты с плакатами и транспарантами «Янки, убирайтесь домой», «Нет санкциям против России», а также с флагами Болгарии, России собрались у здания министерства обороны. Протестующие скандировали: «НАТО вон», «Болгарские герои» и «Россия». После этого манифестанты переместились к зданию Совета министров Болгарии, где митинг продолжился, передает РИА «Новости».

Жители Софии, пришедшие на митинг, потребовали прекратить поставки любых вооружений на Украину, подчеркивая, что Болгария ни в коем случае не должна быть вовлечена в этот конфликт.

«Мы не хотим, чтобы Болгарию втянули в войну. Мы готовы воевать, умирать за Болгарию, но не за чужую страну. Мы не позволим зарубежным странам распоряжаться нашими судьбами», – заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Он призвал не допустить, чтобы немногочисленные вооружения, находящиеся в распоряжении Болгарии, были отправлены на Украину и не позволить втянуть страну в конфликт с Россией.

Демонстрация завершилась исполнением патриотических песен и государственного гимна Болгарии.

Ранее вице-премьер и глава минэкономики Болгарии Корнелия Нинова (Социалистическая партия) заявила, что она и ее однопартийцы выступают против поставок Болгарией оружия и боеприпасов Украине.

Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов. СМИ сообщили, что Госдеп ищет по миру С-300 для отправки на Украину.

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