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В Госдуме призвали обеспечить технологическую ИТ-независимость России
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России, чтобы развивать ИТ-отрасль в условиях санкций, необходимо сосредоточиться на импортозамещении и создавать отечественную программную платформу, решили эксперты в ходе заседания Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям.
Было отмечено, что крупной проблемой для российского ИТ-сектора и его заказчиков стало то, что большинство иностранных крупных компаний, которые занимаются поставками оборудования и софта, заявили о временной приостановке работы в России. Предполагалось, что сейчас можно переориентироваться на страны АТР, чтобы избежать дефицита софта и железа, но эксперты считают, что в долгосрочной перспективе это не принесет должного результата. Реальный фокус работы – это импортозамещение, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«У нас существует приличная зависимость от иностранных решений и в железе прежде всего. Но тем не менее замена импорта западного на импорт восточный может быть только тактическим решением. Пересаживаться с одной иглы на другую стратегически неправильно. Вторая игла может оказаться более опасной. <…> Усилия надо сосредотачивать, чтобы создавать свою отечественную аппаратную программную платформу, тем самым обеспечивая свою технологическую независимость», – заявил Василий Шпак, заместитель главы Министерства промышленности и торговли.
Темпы импортозамещения планируется активно наращивать. «Мы уже начали пересборку реестра нашего российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс, хотели сделать его в конце года, придется запускать сильно раньше: в мае, надеемся, сможем запустить», – отметил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
ИТ-отрасль давно находится в числе приоритетных с точки зрения господдержки и систематически получает инициативы для облегчения налоговой нагрузки и улучшения условий работы в РФ. Приняты уже два пакета специальных мер, третий в разработке. 2 марта был подписан указ президента, который утвердил новые меры поддержки для ИТ-сектора.
«Налоги, гранты, кредиты, льготная отсрочка от армии, оптимизация всех процедур, связанных с госзакупками, упрощение импорта (оборудования прежде всего), дополнительные маркетинговые продвижения, ипотека для ИТ-сотрудников, проверки. И у нас есть позиция по тому, как реагировать на приостановку деятельности международных компаний», – перечислил основные направления поддержки Шадаев.
Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, отметил, что в поддержке нуждаются и другие организации: «Помимо развивающейся отрасли ИТ, у нас есть еще класс успешных высокотехнологичных компаний в различных отраслях экономики. (…) Именно на них можно было бы как раз сконцентрироваться с точки зрения импортозамещения. Эти компании делают продукт, внутри которых есть как софт, так и отечественные инженерные решения. Они находятся в различных отраслях: это композитные материалы, это робототехника, телеком, медицина, фарма».
Еще одна проблема, с которой столкнулась ИТ-отрасль в текущей ситуации, – это отъезд специалистов и релокация компаний. По мнению экспертов, чаще всего это делается в порыве эмоций и не очень продуманно, однако государству необходимо создавать стимулы для того, чтобы панические настроения не возобладали над рациональным мышлением.
«ИТ – это мозги. (…) Те самые мозги, которые обеспечивают наше доминирование на российском рынке, они на самом деле нуждаются в поддержке в эти времена. По той простой причине, что это тот сегмент рабочей силы, который имеет довольно легкий путь иммиграции в другие страны и довольно высокие зарплаты на европейском и других зарубежных рынках», – отметил первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян.
При этом важная задача государства и российского бизнеса – поддержать тех специалистов, чьи иностранные работодатели разорвали, приостановили контракты или ушли с российского рынка. И российские компании заинтересованы в освободившихся профессионалах: например, холдинг VK со своей стороны готов взять более одной тысячи ИТ-специалистов.
Государство со своей стороны также приняло решения, направленные на создание рабочих мест для ИТ-работников. «За последние две недели министерства и ведомства вдвое увеличили количество вакансий для ИТ-специалистов, всего с 24 февраля по 15 марта опубликовано почти 3000 предложений по ИТ-специальностям в госсекторе, что на 108% больше аналогичного периода. Кроме того, планируется увеличить объем грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ, чтобы полностью задействовать ИТ-кадры, а также реализовать другие меры поддержки», – рассказал Александр Хинштейн.
Эксперты: Россия жестко наказала Японию за поддержку Украины
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«В Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся темы мирного договора. Но, судя по опросам общественного мнения, большинство граждан Японии поддержат новые санкции против Москвы, даже если они нанесут им ущерб», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Валерий Кистанов. Ранее Москва вышла из ряда договоров с Токио и остановила диалог с Японией по вопросам заключения мирного договора.
«В Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся темы мирного договора. Но, судя по опросам общественного мнения, большинство граждан Японии поддержат новые санкции против Москвы, даже если они нанесут им ущерб», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Валерий Кистанов. Ранее Москва вышла из ряда договоров с Токио и остановила диалог с Японией по вопросам заключения мирного договора.
«Выход Москвы из диалога по мирному договору, конечно, окажет свое воздействие на общую атмосферу двусторонних отношений, но я бы не стал его переоценивать», – заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.
Он напомнил, что сам диалог по проблеме мирного договора не был плодотворным и не принес осязаемых результатов. «Это осознает не только российская, но и японская сторона. Поэтому с фактической точки зрения отказ от этого диалогового формата не будет означать ничего существенного», – отметил собеседник.
Ситуация улучшится, если будут достигнуты какие-то договоренности у России с США и другими странами G7, подчеркнул собеседник. «Здесь не нужно строить никаких иллюзий. Отношения между Москвой и Токио определяются отношениями России с «Большой семеркой», – заключил Стрельцов.
В свою очередь эксперт общества «Россия – Япония» Олег Казаков считает произошедшее провалом дипломатии. «Политические вопросы, которые не относятся напрямую к сотрудничеству двух стран, оказали такое воздействие, что в ближайшее время будет стагнация, если не деградация, отношений между Москвой и Токио», – подчеркнул аналитик, отметив, что ущерб для экономик обеих стран будет заметным.
Более того, в Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся мирного договора,
считает руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «Кисида в феврале проводил телефонные переговоры с Путиным. Тогда они договорились продолжить сотрудничество по вопросу мирного договора, включая территориальную проблему. Когда же грянул кризис на Украине, переговоры зашли в тупик. Сам Кисида признал, что теперь проблема Украины оттесняет договор на второй план», – пояснил эксперт.
Аналитик также напомнил, что в Японии сейчас развернута мощная антироссийская кампания. «Мне кажется, это доходит до истерики, когда произведения Чайковского удаляют из репертуаров оркестров. Судя по опросам общественного мнения, большинство граждан поддержат санкции против Москвы, даже если они ударят по ним. Таковы реалии», – отметил политолог.
Кроме того, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Москвы «исторически оправданным, назревшим и справедливым». «Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», – напомнил
политик.
«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», – добавил Медведев.
«Гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил. За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Но что еще важнее – это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!» – полагает зампред Совбеза России.
Ранее Россия в ответ на введенные Японией санкции в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине вышла из диалога по мирному договору. МИД России указал на «невозможность обсуждать» документ с государством, «занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России».
Кроме того, Москва запретила безвизовый въезд японцам на Южные Курилы, прервав таким образом действие соглашений от 1991 и 1999 годов. Помимо этого, Россия приняла решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Также Москва решила заблокировать продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. «Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса», – подчеркнули в МИД РФ.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что такие шаги Москвы были вынужденными. «Интересно, какую реакцию ожидали в Токио от Москвы? По факту Япония в угоду США принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора. Это не наш выбор...» – написал парламентарий в своем Telegram–канале.
Жители Курильского района также поддержали решение об обнулении переговоров с Японией,
об этом рассказал глава муниципального образования Вадим Рокотов. «Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению», – отметил он.
Тем не менее такая реакция России, судя по всему, стала неожиданностью для Токио. «Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с ответными санкциями России)», – заявил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер–министр Фумио Кисида.
Отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что «позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась». «Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен», – цитирует его РИА «Новости».
Попытки Москвы связать переговоры по мирному договору с реакцией Токио на события на Украине несправедливы и недопустимы, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину, заявил в свою очередь глава японского МИД Есимаса Хаяси. Япония направила протест России, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
При этом простые жители Японии назвали ответ России ожидаемым и призвали Токио действовать осторожнее. К примеру, читатели информагентства Kyodo назвали такие шаги Москвы «серьезной угрозой, вызовом и «черной меткой».
«Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения, это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества»; «Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем», – гласят комментарии пользователей.
Напомним, Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.
В апреле 2013 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ (это был первый официальный визит японского главы правительства в Россию с 2003 года). Было принято заявление о развитии российско-японского партнерства, передает ТАСС. Однако уже в марте 2014 года Япония присоединилась к санкциям, введенным США, Канадой и Евросоюзом в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Тем не менее в 2016 году лидеры России и Японии провели четыре встречи, в том числе 15-16 декабря состоялся первый за одиннадцать лет официальный визит Путина в Японию, который стал прорывным событием для двусторонних отношений. Стороны подписали 12 межправительственных и межведомственных документов, а также 68 коммерческих договоров.
В ноябре 2019 года Путин и Абэ в Сингапуре на полях саммита АСЕАН условились активизировать переговорный процесс по мирному договору. Однако вся нарастающая активность быстро сошла на нет, когда Абэ на посту премьера сменил Есихидэ Суга, на место которого через год пришел Фумио Кисида. Оба делали абстрактные заявления о необходимости решить все споры с Россией, но при этом ни тот, ни другой не провели ни одной встречи с Путиным.
Стоит напомнить также, что уже в январе нынешнего года Кисида в беседе с президентом США Джо Байденом пообещал предпринять решительные действия в случае нападения России на Украину, а месяц спустя палата представителей парламента Японии приняла резолюцию о поддержке украинского народа, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему всего за полтора года Япония из доброжелательного соседа России превратилась в сторонника жесткой конфронтации.
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Министр обороны Британии пообещал Вовану и Лексусу помочь Украине с ядерным оружием
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия.
Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны. Позже Уоллес написал в Twitter, что заподозрил неладное и прекратил разговор.
«Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», – написал руководитель британского военного ведомства в Twitter, передает ТАСС. Источники агентства PA проинформировали, что в результате инцидента в Минобороны Соединенного Королевства начата внутренняя проверка.
О попытках розыгрыша рассказала также и глава МВД Великобритании Прити Пател.
«Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины», – отметила министр в Twitter.
Ранее пранкеры разыграли главу немецкого фонда от имени соратника Навального, а также пообщались с главой комитета сейма Латвии по международным отношениям Рихардом Колсом.
Премьер Японии назвал «неприемлемо жестким» ответ России на санкции
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Решение России о выходе из диалога с Японией по мирному договору является «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым», заявил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер-министр Фумио Кисида.
«Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с этим решением)», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с этим, отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что «позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась».
«Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен», – добавил он.
Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи с занимающей государством откровенно недружественной позиции и стремящейся нанести ущерб интересам нашей страны.
СМИ: США отправили на Украину тайно закупленные советские средства ПВО
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США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.
США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.
Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове
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Во Львове облили зеленкой и привязали к столбам цыганских детей, бежавших из Киева, так как они якобы украли еду. Подтверждение этому появилось в украинских СМИ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Зорин написал в Telegram, что в украинских СМИ появилась информация, подтверждающая ранее распространившиеся фото и видео с привязанными к столбам цыганскими детьми на западе Украины.
«Во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Детей перед казнью публично избили и облили зеленкой, при этом подчеркивается, что цыганские дети – это беженцы из Киева. Никто из представителей киевского режима не осудил это варварское издевательство над детьми. Традиционно молчат комиссар по делам национальных меньшинств СЕ, другие европейские «хранители» общечеловеческих ценностей», – отметил он.
Зорин указал, что на этом примере наблюдается «устрашающая деградация законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами»: «Мы уже видели, как по расово-национальному признаку иностранных студентов из Африки и Индии, желающих покинуть территорию Украины, не пускают через границу в общей очереди, говорят: «вы подождете следующую очередь». Потом говорят так снова и снова. Видели, как был запущен совершенно фашистский способ отличать неблагонадежных – проверять произношение тех или иных слов. Если человек, находящийся в стрессе, вдруг неправильно ставил ударение или произносил украинский топоним, то это использовалось как доказательство его вины. Что дальше происходило с людьми, которые не прошли «тест на благонадежность», никто не знает».
«Теперь мы видим, что люди, якобы отвечающие за правопорядок на Украине, взяли «новую высоту». Беженцев цыганской национальности заранее объявляют мародерами, преступниками, подвергая их абсолютно незаконным и унизительным публичным наказаниям, граничащим с пытками. Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств. Давайте не забывать, что цыгане, наряду с евреями, были объявлены немецкими нацистами целью для издевательств, унижения и в конечном счете уничтожения. От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года», – подчеркнул Зорин.
По его словам, следует быть готовыми к тому, что «процесс денацификации должен продолжиться и после проведения специальной военной операции на Украине, чтобы такое варварство было искоренено».
Вместе с тем Telegram-канал Readovka сообщил, что «на Западной Украине националисты публично унижают цыган из-за их этнической принадлежности, но (президент Украины Владимир) Зеленский «не замечает» никаких неонацистов».
При этом в сообщении указывается, что пострадавшие – «цыганки-беженки», которые приехали во Львов «из других городов Украины, спасаясь от боевых действий». Их облили зеленкой и примотали скотчем к столбам.
«После внесудебной расправы над цыганками украинские националисты распространили фото по местным пабликам в соцсетях, якобы так девушек наказали за воровство. Но никаких доказательств неонацисты не предоставили, даже несмотря на то, что обвинения не подтвердились», – отмечается в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны.
Вован и Лексус озадачили министра обороны Британии «отказом» Украины от «негодных» ПТУРов
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Британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что у них заканчивается собственный арсенал ПТУРов NLAW из-за поставок украинской стороне.
Пранкеры позвонили Уоллесу от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, в ходе беседы они заявили главе ведомства, что эти ПТУРы часто выходят из строя. Видео беседы опубликовано в YouTube.
«Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы NLAW, поскольку они часто выходили из строя. Для нашей страны это проблема», – сказали пранкеры в беседе.
«А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более четырех тысяч штук. И еще на подходе», – ответил Уоллес шутникам.
Он также признался, что у Британии начали заканчиваться собственные запасы ПТУРов, и он каждый день находится в контакте с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Песков ответил на вопрос о реформировании органов власти на Украине
Никаких спецструктур, которые бы занимались созданием или реформированием органов власти на Украине, Россия не создает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь об освобожденных российской стороной от националистов территорий.
«Никаких структур не создается на этот счет», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией, что «Украина – это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры».
Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя
Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной, сообщила в эфире Russia Today уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Первый обмен состоялся – девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.
Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Ранее Москалькова рассказала, что на горячую линию поступают обращения от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.
США ввели санкции против Китая
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Администрация Соединенных Штатов Америки вводит санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств, как в самом Китае, так и за его приделами, «в том числе в США», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодняшние меры накладывают визовые ограничения на официальных лиц КНР, которые считаются причастными к или ответственными за политику или действия, направленные на подавление верующих и последователей духовных практик, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, лидеров гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за его пределами», – говорится в заявлении чиновника, распространенном пресс-службой ведомства. Глава Госдепа также заявил о готовности США и далее «использовать дипломатические и экономические меры», сообщает ТАСС.
В частности, Блинкен обвинил Пекин в преследованиях уйгурских активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, глава Госдепартамента заявил о нарушении властями КНР основных свобод в Гонконге и репрессиях в Тибете.
В свою очередь пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать введенные Госдепартаментом рестрикции заявил, что американские санкции против китайских чиновников серьезно нарушают нормы, регулирующие международные отношения.
«Так называемых проблем с правами человека в Китае, как утверждает американская сторона, не существует. Свобода религии, свобода прессы и другие права китайского народа полностью защищены. Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них», – сказал он.
Напомним, власти США заявляют, что действия Китая в отношении уйгуров – жителей Синьцзян-Уйгурского района – можно называть «геноцидом». Китайская сторона отвергает все обвинения.
Грузия отказалась вести разговор о военном нейтралитете
Грузия не намерена отказываться от курса в НАТО, заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, комментируя дискуссии о возможном нейтралитете в связи с украинскими событиями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У нас долгая совместная история с НАТО. Многие наши представители отдали жизни вместе с натовцами за международную безопасность. Среди стран, не являющихся членами НАТО, наша контрибуция самая значительная», – сказал он.
Признав, что процесс вступления Грузии в НАТО может растянуться во времени, первый зампред парламента Грузии подчеркнул, что «страна не поменяет своей позиции и международного курса, в усилении которого вложено так много энергии и жизней».
«Грузия не начнет разговор о нейтралитете», – заявил Георгий Вольский.
При этом, по его словам, Грузия готова обсуждать с партнерами, «с которыми сотрудничает и совместно воюет и с кем намерена быть в будущем», вопросы региональной и международной безопасности.
«Мы надеемся, что наш путь в НАТО будет безопасным. Наши партнеры способны эту безопасность обеспечить», – заявил он.
В свою очередь, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил, что «внешнеполитический курс Грузии твердо определен».
«Если Запад и международные партнеры разработают для Украины дополнительные гарантии на будущее для обеспечения ее мирного развития и безопасности, то такие гарантии будут нужны и Грузии», – подчеркнул он.
СМИ: Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing
Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.
«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», – сообщил телеканал в 9.50 утра (4.50 мск), передает РИА «Новости».
Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.
Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
Роскосмос решил запустить другие спутники на построенных для OneWeb ракетах
Россия выведет из проекта шесть ракет «Союз», предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, они будут использованы для пусков по федеральной программе и для других заказчиков, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.
«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», – передает РИА «Новости» слова Струговца.
Он уточнил, что «Союзы» будут использованы госкорпорацией для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.
Ранее Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также Роскосмос отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.
До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.
Напомним, 8 марта Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb.
Французские наемники передумали воевать за Украину
Планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения, сообщают французские телеканалы.
Тренировкой наемников занимается бывший французский спецназовец, они проходят в сельской местности рядом с Бордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France24.
Часть «новобранцев», наблюдая за ходом спецоперации России на Украине, начинают сомневаться в своих планах.
«У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – сказал один из бойцов.
Другой заявил, что участвовать в конфликте – «не такая уж и хорошая идея», так как у него нет соответствующего опыта.
«Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе», – пояснил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что свыше 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
Зеленский предложил искать компромиссы с Россией на референдуме
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Возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности и Донбасса, и Крыма, должны быть вынесены на референдум на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум», – сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы на сайте украинского Общественного телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. «А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», – подчеркнул Зеленский.
Украинский президент отметил, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран – членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении.
В субботу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на то, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее.
В среду президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины. Украинская сторона на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.
Киевское руководство в лице Владимира Зеленского признало, что Украина не войдет в НАТО, ставка делается на некий оборонный союз с участием страны с ядерным оружием.
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