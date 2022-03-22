Госдума приняла ряд законов по поддержке экономики

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.

С 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Следовательно, необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тыс. рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получался 85 тыс. рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%), передает РИА «Новости».

Новый закон освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. Также изменяются правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.

Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ в данном году. Если в течение года ключевая ставка повышалась, а а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.

Кроме того, в документе говорится о нормах, направленных на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

От НДФЛ также освобождаются доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

Между тем Госдума также приняла во втором и третьем чтении закон о повышении с 3 млн до 10 млн рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом («налогом на роскошь»). Эта норма заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.

Сейчас владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 млн рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог – за модели по цене 10-15 млн рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 млн рублей и не старше 20 лет.

Принятый закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 млн рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории – автомобилей по цене 10-15 млн рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет.

Помимо этого, ГД приняла закон о введении налоговых льгот в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

Для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. На пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.

До конца 2024 года продлеваются полномочия субъектов России по установлению нулевой ставки налога для впервые зарегистрированных в качестве ИП физлиц, которые в течение двух лет с момента такой регистрации перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения.

Принят также закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России.

Изменения смягчают критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой копании (МХК), необходимый для получения резидентства в САР, а следовательно, и льгот в них. Налоговые условия для МХК улучшаются.

Статус МХК смогут приобретать организации, созданные до 1 марта 2022. При этом смягчается требование к неизменности состава контролирующих лиц таких организаций, разрешая изменения в его составе в пределах 25%. Это позволит расширить круг лиц, которые могут приобрести статус МХК.

Не будет облагаться налогом имущество международной компании, расположенное за пределами страны и используемое при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и выполнении иных работ, предусмотренных этими проектами. Условие – такие проекты осуществляются в рамках соглашений о разделе продукции, концессионных, лицензионных или иных соглашений на условиях риска.

Вместе с тем допускается возможность переезда в специальные административные районы России (САР) иностранных компаний, зарегистрированных до 1 марта 2022 года, и регистрации в них международных личных фондов граждан.

Закон призван защитить российский бизнес и его активы в условиях санкционного давления. Для этого редлагается упростить переезд в САР компаний под санкциями.

Для защиты активов попавших под санкции компаний и физлиц закон разрешает регистрацию в САР личных прижизненных и наследственных фондов со статусом международных фондов. Эти изменения позволят передавать в такие фонды активы в целях снижения признаков корпоративного контроля и вывода компаний из-под санкций. При этом стоимость активов личного фонда при его создании в САР в порядке редомициляции или инкорпорации должна быть не менее 5 млрд рублей.

Также исключается необходимость подтверждения деятельности на территории нескольких государств. Также срок, в течение которого иностранными компаниями должны быть осуществлены инвестиции, увеличивается с шести месяцев до одного года, а срок предоставления подтверждающих их осуществление документов – с 10 до 30 рабочих дней.