Мишустин объявил о моратории на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта

Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«За исключением случаев, когда есть риски риски для жизни и здоровья наших граждан. Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаем условия для получения льготных кредитов», – передает его слова РИА «Новости».

Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года, добавил Мишустин.

«Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», – сказал Мишустин.

Сотрудники смогу оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.

Премьер-министр отметил, что сейчас россиянам нужно помочь пройти через этот сложный период жизни страны.

«Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период», – сказал он на заседании правительства России в режиме видеоконференции.