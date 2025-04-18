Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.0 комментариев
Морпехи использовали трофейную БМП Bradley для обучения бойцов в Курской области
Военные из 155-й бригады морской пехоты применили захваченную БМП Bradley для тренировок на полигоне, отрабатывая доставку десанта и боекомплекта.
Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота используют трофейную БМП Bradley для обучения бойцов на полигоне, сообщает ТАСС. Эта техника была захвачена на Сумском направлении и теперь активно используется для отработки различных задач на полигоне. Водитель-механик с позывным «Коновал» отметил, что машина позволяет тренировать доставку десанта и боекомплекта.
Помимо этого морпехи работают над штурмом опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказанием первой медицинской помощи в полевых условиях. Использование Bradley для обучения позволяет существенно улучшить навыки бойцов в реальных боевых условиях.
Бригада продолжает выполнять задачи по защите рубежей Курской и Белгородской областей. На данный момент часть штурмового подразделения находится на ротации, где также занимается боевой подготовкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и отметили, что российская машина превышает американскую Bradley по этому показателю. В Ростехе рассказали о способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley в ходе боевых действий. Военные захватили американскую БМП Bradley под Курском, что подтверждает ее уязвимость в современных конфликтах.