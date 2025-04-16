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    Существование Украины как государства станет невозможным
    16 апреля 2025, 08:38 Мнение

    Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Ситуация с энергетическим перемирием продемонстрировала, что Украина продолжает линию, начатую еще во времена минского процесса. В ее правилах нарушать любые договоренности и предпринимать действия для достижения сиюминутного эффекта.

    Во время действия Минских договоренностей ВСУ проводили тактику так называемых жабьих прыжков, смысл которой был в захвате территорий в «серой» или демилитаризованной зоне. После этого земли, которыми овладели ВСУ, объявлялись «освобожденными», и майданный режим заявлял об очередной «перемоге».

    Попытки решить проблему дипломатическим путем успеха не имели, украинцы отказывались покинуть занятые территории. В украинских соцсетях был популярен лозунг: «Жабьими прыжками вернем весь Донбасс». Эта тактика в совокупности с другими действиями Киева, игнорирующего Минские договоренности, в конце концов и привела к началу СВО. 

    Любимый украинскими и западными пропагандистами тезис о «немотивированной агрессии» России игнорирует тот факт, что Украина, торпедируя Минские соглашения и устраивая террор против жителей Донбасса, сама способствовала тому, чтобы вопрос с ней был решен силовым путем.

    Почему так произошло?

    В Киеве никогда не хотели видеть объективной реальности, предпочитали подменять ее своей реальностью, в которой майданный режим ждет успех, а Россию поражение и развал.

    То же самое происходит и сейчас.

    Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал неспособность ВСУ отобрать Донбасс и Таврию у России, но при этом отказался признать эти земли российскими. По мнению Зеленского, Украина все равно их вернет когда-нибудь. 

    Такая позиция руководства Украины делает любой возможный мир лишь паузой перед новым противостоянием.

    А России нужен прочный мир.

    Об этом не раз говорил президент России Владимир Путин. И если верить западным СМИ, это осознали представители американского истеблишмента. По информации Reuters, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сказал своему шефу Дональду Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сомнительно, что Уиткофф или кто-то из трампистов симпатизирует России. Если среди них пошли разговоры о признании Донбасса и Таврии российскими, то не потому, что администрация Трампа оказалась в плену российских нарративов, как об этом заявляет Зеленский. А потому, что это объективная реальность.

    Это Украина оказалась в плену собственных искусственных нарративов, главный из которых – что Украина имеет шансы на победу.

    На что надеется Зеленский?

    В первую очередь на помощь европейских либералов. Те на обещания не скупятся. Например, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сказал о возможной передаче Украине ракет Taurus, а также о том, что Украина должна атаковать критически важные объекты России, в частности Керченский мост. Такие заявления греют душу Зеленского и его сторонников.

    Кроме этого, ЗЕ-команда не отказалась от тактики эмоциональной дипломатии, хотя именно она привела к скандалу с Трампом в Белом доме. В упомянутом интервью CBS Зеленский намекал, что Трамп слаб и не желает посетить Украину. Явная попытка надавить на Белый дом через общественное мнение в США. Недаром передача с Зеленским вызвала гнев Трампа, и он пообещал лишить телеканал лицензии.

    Не отказалась ЗЕ-команда от провокаций. В Киеве мечтают устроить новую «информационную Бучу». Ситуация с собранием гражданских на чествовании боевиков 117-й бригады ВСУ в Сумах, по месту нахождения которых был нанесен ракетный удар, очень похожа на заранее спланированную провокацию. И вероятно, ее инициатором был не губернатор Сум, а его руководство в Киеве. Им нужно было получить как можно больше жертв среди гражданских, чтобы устроить плач на весь мир: какие русские жестокие. Но для повторения информационного успеха «Бучи» необходимо, чтобы все западные политики и СМИ в унисон поддержали выдвигаемую Киевом версию событий. Пока трамписты сохраняют рациональное мышление и не поддаются на провокации, это не сработает, что очень бесит Зеленского.

    Нарушение договоренностей, затягивание переговоров и провокации не могут изменить существующую реальность – во время войны она определяется ситуацией на земле. Не раз в истории были случаи, когда собравшиеся на переговоры дипломаты не могли начать их, пока не станет известен результат битвы, который определит переговорные позиции сторон. Сейчас российская армия наступает. В ближайшее время, очевидно, боевые действия на земле начнутся в Днепропетровской области. Никакое оружие, переданное Западом, не изменит ситуацию, но может привести к серьезной эскалации конфликта.

    ЗЕ-команда пыталась улучшить свои переговорные позиции, устроив вторжение в Курскую область, которое закончилось фиаско. На самом деле, у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически. А также отказаться от политического пути анти-России. Если этого не произойдет, то география боевых действий расширится и, вероятно, жители регионов, куда зайдет русская армия, очнувшись от майданной пропаганды, захотят присоединиться к РФ. 

    И наступит момент, когда существование Украины как государства станет невозможным.

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