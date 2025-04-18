Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.0 комментариев
Дуб Авраама расцвел на Русском подворье в Хевроне перед Пасхой
Древний Мамврийский дуб на Русском подворье в Хевроне снова расцвел, символизируя возрождение и надежду в преддверии православной Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля.
Мамврийский дуб в Хевроне, расположенный на территории Русского подворья, снова расцвел, сообщает ТАСС. Его цветение в этом году совпало с православной Пасхой, которая будет отмечаться 20 апреля. Этот дуб связан с библейским повествованием о явлении Бога Аврааму и считается символом веры. Ветхозаветный патриарх принимал под его сенью Божьих посланников в виде трех путников, олицетворявших Святую Троицу.
Многие связывают состояние дуба с народным поверившем о предзнаменовании конца света. На рубеже XX и XXI столетий, когда дерево окончательно засохло, эти страхи окрепли. Однако в 2010-е годы дуб дал новую поросль, которая теперь цветет. Иеромонах Амвросий (Игнатов), ключарь подворья, подчеркнул, что новые побеги – это продолжение того самого Мамврийского дуба, что подтверждено анализом ДНК.
Возрождение дуба иеромонах Амвросий считает символичным, особенно в скором времени перед Пасхой. По его словам, оно подчеркивает милосердие Бога и является ответом на апокалиптические слухи. Он отметил, что цветущий дуб дает надежду и свидетельствует о том, что конец света отдаляется. Для иеромонаха это также напоминание о библейской истории и образце веры, который оставил Авраам.
Сам город Хеврон – один из древнейших в мире и обладает значимой святыней – Пещерой Патриархов, где, по преданию, похоронены Авраам, Исаак, Иаков и их жены. Хеврон – важное место для иудеев, христиан и мусульман. В 1997 году Ясир Арафат передал Русское подворье Московскому патриархату. На его территории действует монастырь Святой Троицы, который является единственным христианским объектом в мусульманском Хевроне. В этом году монастырь отметит 100-летие со дня освящения.
Отмнтим при этом, что 10 марта израильская армия штурмовала больницу «Аль-Ахли» в Хевроне, изъяв оборудование службы безопасности, позднее сообщалось, что один палестинец был ранен в результате обстрела контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Хеврон израильскими войсками.