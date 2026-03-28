В Гааге прошла многотысячная акция против войны США и Израиля с Ираном

В Гааге прошла демонстрация против войны с Ираном

Tекст: Мария Иванова

Масштабная демонстрация против военной операции США и Израиля в отношении Ирана прошла на поле Маливелд в центре Гааги, передает ТАСС.

Акцию организовало инициативное объединение «Новое мирное движение». Митинг начался около 13.00 по местному времени, перед собравшимися выступили представители организаторов.

Открытием стал концерт традиционной иранской музыки. Со сцены представитель «Нового мирного движения» Якоб де Йонге заявил: «США и Израиль вновь нарушили международное право – на этот раз начав свою масштабную агрессивную войну против Ирана». Он подчеркнул, что власти Нидерландов, по его мнению, должны ясно высказаться против этой войны.

По оценке полиции, в акции участвовали более 500 человек. Протестующие держали флаги Исламской Республики Иран, портреты погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также плакаты с лозунгами «Остановите войну!» и «Мы требуем немедленного мира!». Среди участников были люди с палестинскими флагами, выступавшие напоминали о жертвах среди мирных жителей в Иране, секторе Газа и Ливане.

В организацию демонстрации вошли 26 пацифистских и правозащитных движений, они продвигают петицию с призывом к властям Нидерландов осудить действия США и Израиля, отказаться от поддержки и добиваться соблюдения международного права. После митинга колонна прошла маршем по центральным улицам города.

С другого края Маливелда к протестующим попыталась приблизиться небольшая группа сторонников действий США и Израиля с флагами еврейского государства. Полиция выстроила кордон между двумя группами и увела к автобусам нескольких наиболее агрессивных демонстрантов. Акция длилась около трёх часов и обошлась без серьёзных происшествий, за порядком следили тяжело вооружённые полицейские, в том числе конные подразделения и вертолётный патруль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

