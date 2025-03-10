  • Новость часаТрамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении Путина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам
    Британский министр назвал Зеленского препятствием для мира
    Перепалка возникла между Маском, Рубио и Сикорским из-за Starlink для Украины
    В Сети появились новые предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    Трамп усомнился в способности Украины выжить даже с помощью от США
    Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам
    СМИ: США остановили поддержку оборудования для F-16 на Украине
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    30 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    37 комментариев
    10 марта 2025, 05:29 • Новости дня

    Израильская армия взяла штурмом больницу в Хевроне

    Израильские войска изъяли оборудование из больницы «Аль-Ахли» на Западном берегу

    Tекст: Максим Попов

    Израильская армия штурмовала больницу «Аль-Ахли» в Хевроне, изъяв оборудование службы безопасности, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Армия обороны Израиля провела штурм больницы «Аль-Ахли», которая находится в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС. Военнослужащие изъяли компьютеры и устройства для хранения информации, принадлежавшие службе безопасности медучреждения.

    Министерство здравоохранения Палестины заявило, что действия израильских войск нарушают международное право, которое гарантирует защиту больниц и других гражданских объектов. Представитель ведомства подчеркнул: «Это нарушение стало еще одним в череде совершенных оккупационными войсками в отношении палестинской системы здравоохранения».

    Минздрав также указал на ранее совершенные израильской армией налеты на палестинские больницы в Дженине, Тулькарме и Тубасе. Эти действия нарушают работу медицинских учреждений и ставят под угрозу их функционирование.

    Ранее представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк осудил израильское решение прекратить поставки электроэнергии в Газу, назвав его «грубым нарушением» соглашений о прекращении огня и международного права.

    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

    Коментарии (7)
    9 марта 2025, 23:22 • Новости дня
    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Россия и США запросили консультации СБ ООН из-за насилия в Западной Сирии

    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии
    @ Russian Foreign Ministry/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

    Россия и США обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочные закрытые консультации по ситуации в Западной Сирии, сообщает ТАСС.

    Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, консультации могут состояться в понедельник. «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», – написал Полянский.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Коментарии (2)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 22:00 • Новости дня
    Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны

    Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

    Коментарии (4)
    8 марта 2025, 01:26 • Новости дня
    Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие
    Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал сторонников Башара Асада сложить оружие и заявил, что новые власти страны «будут преследовать остатки павшего режима».

    В видеообращении аш-Шараа подчеркнул, что те, кто «продолжает нападать на народ, предстанут перед справедливым судом». «Остаткам прежнего режима необходимо проявить инициативу и сложить оружие», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что государство будет ограничивать поставки оружия, чтобы поддерживать гражданский мир, «в Сирии не будет свободного оружия». «Каждый, кто нападет на безоружных мирных жителей, будет привлечен к строгой ответственности», – подчеркнул аш-Шараа.

    Сирийский лидер заявил, что государство будет «гарантом» мира и безопасности на своих территориях. Он заявил о намерении «защитить» мирных жителей на побережье и в зонах столкновений. Президент заявил, что участвующие в боевых действиях силы должны подчиняться военным руководителям и обеспечивать порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии произошли столкновения сил безопасности новой власти с вооруженными сторонниками экс-президента страны Башара Асада. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 23:48 • Новости дня
    Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности

    Начальник безопасности сирийской Латакии сообщил о гибели более 50 силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В сирийской провинции Латакия более 50 сотрудников сил безопасности были убиты в столкновениях с вооруженными сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада, сообщил начальник безопасности региона.

    Указывается, что подразделения сил безопасности сумели взять под контроль город Джебла. Силы безопасности планируют в ближайшее время войти в город Кардаха, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде сирийских городов произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В Кардахе в сирийской провинции Латакия продолжаются боевые действия между силами безопасности страны, подвластными новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие.

    Коментарии (2)
    8 марта 2025, 01:59 • Новости дня
    США подтвердили участие Уолтца и Рубио в предстоящих переговорах с Украиной

    Уолтц подтвердил свое и Рубио участие в предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с главой Госдепа Марко Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Уолтц рассчитывает «вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и обеспечить мир», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества, отметив, что у Украины была «прекрасная возможность связать экономики посредством сделки о полезных ископаемых», но «все прошло не совсем гладко». Однако США надеются вернуть ситуацию в нужное русло, сказал он.

    Дополнительно Уолтц анонсировал визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщал, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Политолог Владимир Корнилов предположил, что Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине.


    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Al Arabiya: «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии

    Представитель сил безопасности Латакии обвинил «Хезболлу» в поддержке сторонников Асада

    Tекст: Максим Попов

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    Как сообщает Al Arabiya, представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС. По его словам, «Хезболла» и иностранные государства поддерживали сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада в ряде районов сирийского побережья.

    Ад-Дик отметил, что силы безопасности арестовали пять человек из числа высокопоставленных лиц прежнего режима, однако их имена не раскрываются по соображениям безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем на 90%.

    Напомним, столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента начались 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Наиболее жестокие бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада. В ответ на эти события власти ввели комендантский час и направили армейские части в регион.

    Минобороны Сирии 7 марта объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, за два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    Турция поддержала сирийскую администрацию на фоне обострения

    МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал избежать провокаций

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал не допустить провокаций, угрожающих безопасности Сирии, заявил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.

    Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели заявил, что в настоящий момент предпринимаются активные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в Сирии, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и заявил, что напряженность в Латакии и ее окрестностях и нападения на силы безопасности могут повредить усилиям по ведению Сирии в будущее в единстве и солидарности.

    «Нельзя допустить, чтобы подобные провокации стали угрозой миру в Сирии и в нашем регионе», – отметил Кечели.

    Турция выступает против любых действий, направленных против права сирийцев жить в мире и процветании. В заявлении подчеркивается, что Турция продолжит поддерживать сирийский народ и его правительство.

    Ранее власти Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада.

    До этого в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек. В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии находятся в условиях должной безопасности.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности

    ЕС обвинил сторонников Асада в нападениях на силы переходного правительства Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности, предположительно совершенные сторонниками экс-президента Башара Асада, и призвал к защите гражданского населения страны.

    Евросоюз резко осудил недавние нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства. Как сообщает ТАСС, эти нападения были приписаны сторонникам бывшего президента Сирии Башара Асада. В заявлении европейской внешнеполитической службы говорится, что насилие против гражданских лиц недопустимо, и они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

    Кроме того, ЕС призвал все внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Это заявление было сделано на фоне эскалации конфликта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где в минувшую пятницу произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

    В ответ на эти события в Латакии и Тартусе были введены дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также использованы боевые вертолеты. Власти ввели комендантский час для урегулирования ситуации. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников сложить оружие, а Минобороны объявило о закрытии дорог, ведущих к прибрежным районам страны.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (3)
    9 марта 2025, 00:42 • Новости дня
    Курдский телеканал сообщил о 532 погибших в столкновениях в Сирии

    Rudaw: За два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя

    Tекст: Максим Попов

    На сирийском побережье в Латакии, Тартусе и Хомсе с 6 марта разгорелись ожесточенные столкновения, в результате которых погибли 532 мирных жителя, преимущественно алавиты, сообщил Rudaw.

    По информации телеканала, с начала столкновений общее число погибших достигло 745 человек, включая 213 бойцов. Из них 93 были представителями сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям, и 120 – членами вооруженных формирований, созданных сторонниками бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.

    Напомним, 6 марта в указанных провинциях начались столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты, составляющие 12% населения Сирии. В ответ власти направили армейские части и бронетехнику, а также ввели комендантский час в главных городах.

    7 марта Минобороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами. По данным управления внутренних дел Латакии, при подавлении мятежа погибло 50 сотрудников сил безопасности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус до 11 марта приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    Коментарии (15)
    9 марта 2025, 01:01 • Новости дня
    Движение ХАМАС приступило к обсуждению второй фазы перемирия в Газе

    ХАМАС предложил обмен заложников и вывод войск для второй фазы перемирия

    Tекст: Максим Попов

    Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками условия второй фазы перемирия в Газе, включая обмен заложников на заключенных.

    Палестинское движение ХАМАС ведет переговоры с посредниками о начале диалога по второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС. Как отметил представитель ХАМАС Хазем Касем, организация выдвинула три основных условия для продолжения переговоров.

    «Мы сейчас ведем переговоры с посредниками и обсуждаем с ними начало консультаций касательно второй фазы соглашения. ХАМАС выдвинул три условия в качестве своей позиции на этих переговорах: необходимо обменять заложников на заключенных, обеспечить полный вывод [израильских военных] из сектора Газа и заставить Израиль взять на себя обязательства не возобновлять агрессию», – отметил Касем.

    По его словам, ХАМАС не возражает против освобождения заложников с американским гражданством, однако это должно произойти в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Ранее президент США Дональд Трамп сделал последнее предупреждение палестинскому движению, потребовав немедленного освобождения всех израильских заложников и возвращения тел погибших.


    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 03:03 • Новости дня
    Террористы атаковали армейские машины Израиля на Западном берегу

    Террористы забросали израильские машины коктейлями Молотова у Наби-Ильяс

    Tекст: Максим Попов

    Неизвестные атаковали автомобили израильской армии у палестинского поселка Наби-Ильяс, применив коктейли Молотова, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

    Террористы атаковали автомобили Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС. Нападение произошло на дороге у палестинского населенного пункта Наби-Ильяс, который расположен недалеко от города Калькилья. Армейская пресс-служба Израиля заявила, что автомобили были забросаны коктейлями Молотова.

    В сообщении также отмечено, что данные о пострадавших в результате нападения отсутствуют. Тем не менее, на место происшествия прибыли сотрудники вооруженных сил и органов безопасности. Они начали поисковые мероприятия с целью обнаружить и задержать террористов, причастных к нападению.

    Ранее стало известно, что движение ХАМАС приступило к обсуждению второй фазы перемирия в Газе.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 00:01 • Новости дня
    В Сирии приостановили занятия в школах из-за столкновений

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений

    Tекст: Максим Попов

    Министерство просвещения Сирии распорядилось приостановить занятия в школах Латакии и Тартуса до 11 марта из-за вооруженных столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада, передает SANA.

    По информации агентства, Министерство просвещения переходного правительства Сирии приостановило школьные занятия в провинциях Латакия и Тартус до 11 марта, передает ТАСС.  Как отметил глава ведомства Назир аль-Кадри, это решение вызвано нестабильной ситуацией с безопасностью.

    «В связи с нестабильной ситуацией с безопасностью в провинциях Тартус и Латакия мы поручили департаментам образования в этих провинциях приостановить занятия в школах в воскресенье и понедельник», – приводит его слова агентство.

    Напомним, столкновения начались 6 марта в разных районах провинции Латакия между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада. Ожесточенные бои зафиксированы в Джебле, где проживают алавиты, к которым принадлежат бывший президент и его семья. Бои также велись в провинциях Тартус и Хомс.

    Минобороны Сирии ранее заявило, что контроль над прибрежными районами восстановлен, но операция по поиску мятежников продолжается. Эти столкновения стали самыми масштабными после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года. По данным управления внутренних дел Латакии, в ходе операций погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Курдский телеканал Rudaw сообщил о 229 погибших мирных жителях в результате боев.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 12:51 • Новости дня
    Финансирование гуманитарной помощи в Газе остановилось из-за заморозки средств США

    Гуманитарные организации в Газе прекратили работу после заморозки помощи США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гуманитарные организации в Газе остановили деятельность и сократили персонал из-за прекращения финансирования США, что угрожает ухудшением ситуации в регионе.

    Гуманитарные организации, оказывающие помощь населению сектора Газа, вынуждены сворачивать свою деятельность из-за фактической заморозки денежных средств со стороны США, пишет ТАСС. По данным агентства Associated Press (AP), Соединенные Штаты, в лице Агентства США по международному развитию (USAID), выступали одним из ключевых источников финансирования помощи в регионе. До прихода Дональда Трампа на пост президента США агентству было выделено 446 млн долларов на 2025 год, однако новая администрация приостановила эту деятельность в рамках политики сокращения госрасходов.

    31 января власти США формально одобрили разморозку 383 млн долларов для помощи в Газе, но, по информации AP, средства не поступили на счета USAID. Гуманитарные организации уже заключили контракты на поставки продовольствия, медикаментов и строительство временных убежищ, но теперь вынуждены искать иные источники финансирования. Сокращение расходов стало вынужденной мерой, однако этих усилий недостаточно для поддержания необходимого уровня помощи.

    Ситуация осложняется блокировкой Израилем доставки новой гуманитарной помощи в сектор со 2 марта. Организациям приходится перераспределять ресурсы и концентрировать их на наиболее нуждающихся жителях. По словам источников AP, ухудшение гуманитарной ситуации может спровоцировать радикальное движение ХАМАС на более агрессивные действия, ставя под угрозу режим прекращения огня. «США взяли на себя обязательства по помощи, и их выполнение невозможно без разморозки финансирования», – подчеркнул глава одной из организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США отказал в удовлетворении просьбы президента Дональда Трампа приостановить выплаты иностранной помощи, которую он пытался заблокировать. Сообщалось, что власти США рассматривают возможность продажи своих дорогих объектов недвижимости, включая штаб-квартиры ФБР и Министерства юстиции. Было выявлено, что Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тыс. долларов на вмешательство в избирательные процессы в Молдавии.

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Активист с флагом Палестины залез на Биг-Бен в Лондоне

    Активист забрался на Биг-Бен с флагом Палестины и перекрыл движение на мосту

    Tекст: Вера Басилая

    Активист с флагом Палестины, босой и с пораненными ногами, забрался на фасад Биг-Бена в центре Лондона, сообщил телеканал Sky News.

    В Лондоне босой мужчина с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена, часовой башни Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Движение по северной части Вестминстерского моста перекрыто, так как пожарные используют подъемник для того, чтобы снять активиста с высоты более десяти метров, передает ТАСС.

    Сотрудники полиции и спасательных служб, которые ведут с мужчиной переговоры, стараясь предотвратить трагедию. На фотографиях и видео, которые активист выкладывает в социальных сетях, видно, что ему удалось подняться по облицованному известняком фасаду, но при этом он сильно поранил ноги.

    Ранее в субботу группа пропалестинских активистов распылила краску на здания гольф-клуба в Шотландии, принадлежащего президенту США, выражая протест против американских планов относительно переселения палестинцев.

    Напомним, президент США рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону заложит бомбу замедленного действия.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное
    Белоруссия обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам
    Минобороны: ВС России закрепились в Константинополе ДНР
    Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии в Румынии
    Пушилин: ВСУ перебросили силы с курского направления в ДНР
    Нацистская символика найдена в освобожденных домах Курской области
    Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

    Перейти в раздел

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      4 комментария
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

      30 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

      37 комментариев
    Перейти в раздел

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............