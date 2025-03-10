Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.4 комментария
Израильская армия взяла штурмом больницу в Хевроне
Израильские войска изъяли оборудование из больницы «Аль-Ахли» на Западном берегу
Израильская армия штурмовала больницу «Аль-Ахли» в Хевроне, изъяв оборудование службы безопасности, сообщил телеканал Al Jazeera.
Армия обороны Израиля провела штурм больницы «Аль-Ахли», которая находится в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС. Военнослужащие изъяли компьютеры и устройства для хранения информации, принадлежавшие службе безопасности медучреждения.
Министерство здравоохранения Палестины заявило, что действия израильских войск нарушают международное право, которое гарантирует защиту больниц и других гражданских объектов. Представитель ведомства подчеркнул: «Это нарушение стало еще одним в череде совершенных оккупационными войсками в отношении палестинской системы здравоохранения».
Минздрав также указал на ранее совершенные израильской армией налеты на палестинские больницы в Дженине, Тулькарме и Тубасе. Эти действия нарушают работу медицинских учреждений и ставят под угрозу их функционирование.
Ранее представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк осудил израильское решение прекратить поставки электроэнергии в Газу, назвав его «грубым нарушением» соглашений о прекращении огня и международного права.