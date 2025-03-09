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ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения по Газе
ХАМАС раскритиковал решение Израиля прекратить поставки электроэнергии в Газу
Палестинское движение ХАМАС назвало решение Израиля прекратить поставки электричества в сектор Газа «грубым нарушением» соглашения о прекращении огня, обвинив израильские власти в невыполнении обязательств.
Как передает ТАСС, представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк осудил израильское решение прекратить поставки электроэнергии в Газу, назвав его «грубым нарушением» соглашений о прекращении огня и международного права. В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС, подчеркивается, что Израиль не выполняет свои обязательства, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху стремится затянуть реализацию соглашения и навязывает собственные интересы.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что решение о прекращении поставок электроэнергии в Газу было принято министром энергетики Эли Коэном. До этого Израиль обеспечивал работу опреснительной установки в секторе Газа, однако теперь основную часть электроэнергии приходится вырабатывать с помощью генераторов. За последнюю неделю топливо для генераторов в Газу не поступало.
Напомним, в январе текущего года Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, Катара и США. Первоначальное соглашение было выполнено с освобождением 33 заложников и 1,5 тыс. палестинцев. Однако уже 2 марта Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл пункты пропуска, так как ХАМАС отказался принять предложенный США план для продолжения переговоров.