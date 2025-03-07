Финансирование гуманитарной помощи в Газе остановилось из-за заморозки средств США

Гуманитарные организации в Газе прекратили работу после заморозки помощи США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гуманитарные организации, оказывающие помощь населению сектора Газа, вынуждены сворачивать свою деятельность из-за фактической заморозки денежных средств со стороны США, пишет ТАСС. По данным агентства Associated Press (AP), Соединенные Штаты, в лице Агентства США по международному развитию (USAID), выступали одним из ключевых источников финансирования помощи в регионе. До прихода Дональда Трампа на пост президента США агентству было выделено 446 млн долларов на 2025 год, однако новая администрация приостановила эту деятельность в рамках политики сокращения госрасходов.

31 января власти США формально одобрили разморозку 383 млн долларов для помощи в Газе, но, по информации AP, средства не поступили на счета USAID. Гуманитарные организации уже заключили контракты на поставки продовольствия, медикаментов и строительство временных убежищ, но теперь вынуждены искать иные источники финансирования. Сокращение расходов стало вынужденной мерой, однако этих усилий недостаточно для поддержания необходимого уровня помощи.

Ситуация осложняется блокировкой Израилем доставки новой гуманитарной помощи в сектор со 2 марта. Организациям приходится перераспределять ресурсы и концентрировать их на наиболее нуждающихся жителях. По словам источников AP, ухудшение гуманитарной ситуации может спровоцировать радикальное движение ХАМАС на более агрессивные действия, ставя под угрозу режим прекращения огня. «США взяли на себя обязательства по помощи, и их выполнение невозможно без разморозки финансирования», – подчеркнул глава одной из организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США отказал в удовлетворении просьбы бывшего президента Дональда Трампа приостановить выплаты иностранной помощи, которую он пытался заблокировать,. Сообщалось, что власти США рассматривают возможность продажи своих дорогих объектов недвижимости, включая штаб-квартиры ФБР и Министерства юстиции. Было выявлено, что Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тыс. долларов на вмешательство в избирательные процессы в Молдавии.