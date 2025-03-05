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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    36 комментариев
    5 марта 2025, 18:56 • Новости дня

    Верховный суд США отказал Трампу в приостановке выплат иностранной помощи

    Верховный суд США отклонил запрос Трампа о приостановке выплат 2 млрд долларов помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд отказался удовлетворить запрос администрации Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранным партнерам, что вызвало недовольство среди консервативных судей.

    Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранной помощи. Об этом сообщают обнародованные в среду документы суда, передает РИА «Новости».

    Решение было принято большинством голосов судей – пять против четырех. Председатель суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт поддержали позицию трех либеральных судей, отказав администрации в удовлетворении запроса. Против высказались судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.

    Судья Алито выразил удивление, заявив: «Может ли один окружной судья распоряжаться 2 млрд долларов налогоплательщиков, которые могут быть потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим 'нет', но большинство судей Верховного суда думают иначе. Я поражен».

     

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Ранее администрация Трампа приостановила выплаты подрядчикам и сократила персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что привело к судебным разбирательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.


    4 марта 2025, 23:25 • Новости дня
    Bild: Берлин изучает способы блокировки ввода «Северного потока – 2»

    В Германии изучают способы блокировки ввода «Северного потока – 2» из-за слухов о сделке США и России

    Tекст: Максим Попов

    Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу, сообщил Bild.

    По информации издания, правительство Германии активно изучает возможные меры противодействия запуску трубопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости». Это происходит на фоне слухов о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным касательно поставок газа в Европу.

    В статье отмечается, что слухи о возможной сделке между США и Россией уже давно циркулируют в правительстве Германии. В Берлине многие считают, что подобный сценарий развития событий вполне реалистичен. В связи с этим, проводится интенсивная проверка и анализ возможных рычагов, которые могут быть использованы для того, чтобы не допустить возобновления проекта «Северный поток – 2».

    Цель этих действий заключается в оценке и разработке стратегий, направленных на предотвращение ввода в эксплуатацию трубопровода, что может повлиять на европейский рынок газа и энергетическую безопасность региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Bild, в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток – 2». При этом в Кремле эту информацию комментировать отказались. 

    Коментарии (22)
    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (7)
    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

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    4 марта 2025, 19:53 • Новости дня
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Зеленский подчеркнул, что встреча в Вашингтоне прошла не так, как предполагалось, и выразил сожаление по этому поводу, однако не принес извинений главе Белого дома, передает ТАСС.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».

    Президент Украины также заявил, что его страна стремится к тому, чтобы дальнейшее сотрудничество с США было конструктивным. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

    Зеленский добавил, что он и его команда готовы работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь.

    В пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    4 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой

    Канада ввела ответные пошлины на товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов

    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Оттава приняла решение о введении ответных пошлин на американские товары после начала торговой войны со стороны США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, передает ТАСС. В ответ на это Оттава ввела ответные пошлины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тарифы США вступили в силу в ранние часы утра и в то же время Канада ответила аналогичными мерами.

    Трюдо уточнил, что введенные Канадой тарифы составляют двадцать пять процентов на американские товары. Общая стоимость этих товаров достигает 155 млрд канадских долларов, что эквивалентно 107,4 млрд долларов США. Премьер-министр отметил, что Канада является ближайшим партнером и союзником США, однако вынуждена защищать свои экономические интересы.

    Торговая напряженность между двумя странами усиливается, и аналитики ожидают, что это может повлиять на двусторонние отношения и экономику обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начинают вводить пошлины против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии в ответ на введенные пошлины. Канада готова ввести ответные пошлины против США на сумму 155 млрд канадских долларов (107,4 млрд долларов США), как сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

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    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

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    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 21:44 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США договорились о переговорах по Ирану
    Ушаков: Россия и США договорились о переговорах по Ирану
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и американские представители договорились о проведении консультаций по иранской проблеме, однако формат и сроки таких переговоров остаются неопределенными, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил журналистам, что российские и американские представители на встрече в Эр-Рияде договорились о проведении переговоров по ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Ушаков подтвердил, что представители обеих стран выразили готовность к более детальному обсуждению иранской ситуации. «Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, да. И договорились о том, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», – сказал он журналистам. Однако, по его словам, пока не поступили никакие конкретные предложения из Вашингтона относительно формата и сроков этих консультаций.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность возобновить переговоры с США, подчеркнув, что это возможно лишь в случае, если Вашингтон продемонстрирует свою договороспособность, а Москва заявила о готовности способствовать переговорам между США и Ираном для урегулирования разногласий.

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    5 марта 2025, 08:51 • Новости дня
    Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

    Президент США раскритиковал Байдена за колоссальные расходы на военную помощь Украине

    Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой
    @ Win McNamee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США выразил недовольство масштабами расходов экс-главы Белого дома Джо Байдена на военную помощь Украине, сравнив их с легкостью отнятия конфеты у ребенка.

    Трамп сравнил легкость, с которой его предшественник Джо Байден расстался с американскими бюджетными средствами для помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты. Он заявил, что Соединенные Штаты потратили около 350 млрд долларов на военную поддержку Украины, в то время как Европа вложила 100 млрд долларов, что, по его мнению, демонстрирует значительную разницу в усилиях, передает ТАСС.

    Выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, американский лидер прокомментировал расходы на поставки оружия Киеву и другую помощь, отметив, что «США с Украиной и Россией разделяет океан, их – нет».

    По его словам, это делает ситуацию для Европы более критичной, чем для США.

    Президент США также подчеркнул, что администрация Байдена санкционировала выделение большего объема денег на военные действия, чем потратила Европа, и выразил недоумение отсутствием попыток требовать от европейских союзников равных финансовых вложений в украинский конфликт.

    Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины.

    Напомним, США начали разворачивать полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с американским президентом.

    Между тем американский лидер сообщил о получении письма от Зеленского, в котором тот выразил готовность к переговорам и сделкам по ресурсам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает возможность увеличения военной помощи Украине от Европы из-за возможных сокращений поставок из США.

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    4 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву

    Президент Польши назвал решение Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом

    Tекст: Максим Попов

    Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву является частью переговорной тактики по урегулированию конфликта.

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия Киеву является элементом его переговорной тактики, сообщает ТАСС. Дуда высказал свое мнение на пресс-конференции для польских СМИ в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

    Глава польского государства отметил, что спокойно воспринимает ситуацию и уверен в скором возвращении украинской стороны за стол переговоров с Белым домом. «Я считаю, что это элемент переговорной тактики Трампа», – заявил Дуда, добавив, что будущие переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны увенчаться прочным миром.

    Польский лидер вновь подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого мира в регионе. Он выразил надежду на успешное проведение будущих переговоров, которые, по его мнению, станут ключевым шагом к урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

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    5 марта 2025, 13:48 • Новости дня
    Американист указал на ключевые аспекты заявлений Трампа в Конгрессе

    Американист Дудаков: У Трампа продолжается «медовый месяц» высоких рейтингов

    Американист указал на ключевые аспекты заявлений Трампа в Конгрессе
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе уделил основное внимание внутренним проблемам, которые напрямую беспокоят американцев. Его речь подтвердила: США намерены меньше внимания уделять Европе и европейским конфликтам и больше заниматься реализацией идеи «золотого века» Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Речь Дональда Трампа в Конгрессе оказалась довольно объемной. Выступление продлилось почти два часа. Обычно американские президенты укладывались в час – полтора», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Собеседник отметил, что основное внимание глава Белого дома уделил внутренним проблемам, которые напрямую беспокоят американцев. «Так, он говорил про миграционный кризис, рост преступности, проблемы с ценами на продукты и дефицитом яиц», – указал политолог.

    «Кроме того, американский лидер вновь сказал, что страна вступает в свой «золотой век». Он также озвучил ряд обещаний вроде колонизации Марса, присоединения Гренландии и возвращения Панамского канала», – добавил эксперт.

    Трамп коснулся и вопроса Украины. Впрочем, никаких сенсационных заявлений сделано не было, считает Дудаков. «Президент США усилил давление на офис Владимира Зеленского, потребовал заключить сделку по редкоземельным металлам. При этом глава Белого дома явно гордится тем, что российско-американские переговоры идут вполне неплохо», – детализировал спикер.

    Политолог допускает, что в ближайшее время на этом треке могут произойти серьезные подвижки, среди которых – возобновление работы дипломатических контактов, возвращение российских представительств, отобранных в 2016-2018 годах, а также, вероятно, смягчение санкций.

    Примечательно, что демократы пытались сорвать выступление президента США и устроили «настоящее сумасшествие с плакатами, протестами, попытками перекричать того». «Подобное поведение стало уже некой обыденностью. На первом сроке во время первого обращения Трампа к нации происходило нечто подобное», – напомнил Дудаков.

    Несмотря на действия представителей Демпартии, речь Трампа была воспринята американским обществом очень позитивно, обратил внимание аналитик. «Первые опросы показывают, что больше 70% граждан США понравилось выступление президента», – заметил спикер. Однако, по прогнозам собеседника, демократы продолжат «огульно критиковать лидера и надеяться, что он наломает дров», и рейтинг главы Белого дома упадет.

    «Между тем у американского лидера продолжается «медовый месяц», его действия одобряют свыше 50% граждан. Но рано или поздно его рейтинги упадут, как это бывало с любым другим президентом Соединенных Штатов. В случае с Трампом произойти это может летом 2025 года», – допускает эксперт.

    Он указал, что глава Белого дома делает ставку на рост изоляционистских настроений в американском обществе. «Последние опросы говорят о том, что около 80% американцев поддерживают мирные переговоры по Украине и деэскалацию. Иными словами, республиканец настроен меньше внимания уделять Европе и европейским конфликтам, а больше заниматься внутренними проблемами. И речь в Конгрессе это еще раз подтвердила», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп впервые в рамках второго срока на посту президента США обратился с речью к обеим палатам Конгресса. Значительную часть выступления он посвятил своим достижениям за первые шесть недель в Белом доме.

    Американский лидер рассказал, что подписал свыше 100 исполнительных указов и еще 400 других документов. Трамп также похвалил Илона Маска и его Департамент государственной эффективности (DOGE), который проводит масштабные сокращения госаппарата и аудит правительственных контрактов.

    Глава Белого дома сообщил, что незадолго до своего выступления в Конгрессе получил письмо от Зеленского. Тот изъявил готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время. «Я и моя команда готовы работать под руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость», – процитировал президент США Зеленского.

    Примечательно, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил опровергнуть информацию об отправке писем республиканцу. Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп также обратился к народу Гренландии. «Мы решительно поддерживаем ваше право самостоятельно определять свое будущее. И если вы сами так решите, мы будем рады видеть вас в Соединенных Штатах Америки. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности», – заявил он. Помимо этого, Трамп объявил о проекте по строительству одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске, привлекая инвестиции Японии и Южной Кореи.

    Президент США также пообещал вернуть Панамский канал. Он напомнил, что американская инвестиционная компания BlackRock выразила готовность приобрести контрольный пакет акций в портах Панамского канала, которыми в настоящий момент управляет гонконгская компания CK Hutchison.

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    5 марта 2025, 04:19 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры

    Лукашенко предложил Путина, Трампа и Зеленского провести переговоры в Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу с участием российских и американских лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА «Новости».

    Лукашенко подчеркнул необходимость договоренностей и предложил провести переговоры в Белоруссии, отметив удобное географическое расположение страны. По его словам, «надо договариваться», и встреча может состояться без лишнего шума и криков. Он добавил, что Белоруссия готова принять всех лидеров для спокойного обсуждения и достижения договоренностей.

    «Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся», – сказал Лукашенко. Он призвал передать Дональду Трампу приглашение на встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы «спокойно договориться, если вы хотите договориться».

    До этого в интервью Лукашенко поддержал усилия Путина в интересах народа.


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    5 марта 2025, 12:13 • Новости дня
    Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева

    Маск заявил, что поддержка демократами Украины по время выступления Трампа равносильно ненависти к США

    Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка представителями Демократической партии Украины во время выступления президента США в Конгрессе является признаком ненависти к своей стране, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    По его словам, демократы продемонстрировали единственный флаг и одобрительный возглас в поддержку другой страны – Украины. Маск считает, что это свидетельствует о ненависти демократов к собственной стране, передает ТАСС.

    Маск отреагировал на публикацию пользователя, который заметил, что демократы аплодировали только в ответ на слова президента США касающиеся Украины, и подчеркнул, что это странное поведение для американских политиков.

    Ранее представители Демократической партии выразили протест во время выступления президента США в Конгрессе, демонстрируя таблички с надписью «ложь».

    Конгрессмен-демократ Эл Грин был выведен из зала Конгресса во время выступления президента США Дональда Трампа из-за неодобрительных выкриков.

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