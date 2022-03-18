СМИ: После удара России западные наемники начали массово покидать Украину

После ракетного удара, нанесенного 13 марта российскими войсками по военному объекту в Яворове на западе Украины, западные добровольцы начали массово покидать страну.

Оказалось, что их ждет конфликт гораздо более интенсивный, чем они ожидали, передает «ИноСМИ» со ссылкой на Military Watch Magazine.

По словам шведского добровольца Йеспера Седера, удар показался ему «сущим адом», так как вокруг началась паника и крики.

«Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко», – заявил он.

Ветеран армии США, позже покинувший Украину после удара по Яворову, заявил, что выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки. По его словам, более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно.

Еще один выживший, обращаясь к добровольцам, предупредил их о смерти, так как у ВС России есть самолеты, а «у вас не будет почти ничего».

Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.