В Кремле назвали продолжением антироссийского безумия запрет на вещание RT в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Ofcom о запрете на вещание RT, назвал это продолжением антироссийского безумия и нарушением свободы слова.

«Это продолжение того, наверное, безумия, которое сейчас происходит и в Америке, и в Европе, такого антироссийского безумия. И это еще один шаг в линии действий по грубому ограничению свободы слова, по нарушению всех законов, связанных со свободой работы СМИ, в том числе и европейских законов. Посягательство на частную собственность, внесудебная конфискация частной собственности. Это такая очень опасная тенденция, опасная для самих европейцев. Но, к сожалению, это то безумие, которое сейчас творится на европейском континенте», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос об отзыве лицензии телеканала RT на вещание в Великобритании.

«Можно только добавить, что мир больше и гораздо сложнее, чем Европейский континент. И я не сомневаюсь, RT продолжат нести свой голос и нести свою точку зрения до тех, кто захочет ее видеть и слышать. Никакие Офкомы не смогут этому воспрепятстовать», – подчеркнул он.

Ранее в пятницу британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно.

Ранее Канада запретила вещание RT и RT France. Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.

До этого сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.