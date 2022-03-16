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Канада запретила вещание RT и RT France
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Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, говорится в заявлении Канадской комиссии по радио и телевидению.
«Комиссия официально исключила RT и RT France из Списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению», – приводит текст сообщения комиссии ТАСС.
Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.
Днем ранее сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.
СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Кремле сочли действия Запада бандитизмом на государственном уровне
Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, то, что «коллективный Запад вытворяет» в отношении российских предпринимателей, «никак не назовешь (кроме) как бандитизмом на государственном уровне», передает ТАСС.
Он указал, что США оказывают давление на другие страны по ситуации вокруг Украины, и «подавляющее большинство стран сгибаются», но есть государства, поддерживающие Россию в данном вопросе, они «занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную, и заявляют открыто, что считают неприемлемым какой-либо давление на себя».
Ранее в Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе.
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Россия в начале года увеличила вложения в госбумаги США до 4,5 млрд долларов
Россия в начале 2022 года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. В январе они выросли до 4,503 млрд долларов, следует из отчетности американского минфина.
Доля долгосрочных облигаций при этом составила 2 млн долларов, краткосрочных – 4,501 млрд долларов, пишет «Коммерсант».
В тройке крупнейших держателей госбумаг США остаются Япония (1,303 трлн долларов), Китай (1,06 трлн долларов) и Великобритания (608,8 млрд долларов). На четвертом месте расположился Люксембург (310 млрд долларов), на пятом – Ирландия (308 млрд долларов).
Напомним, российские вложения в американские гособлигации достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. В апреле 2018-го после очередного раунда санкций Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций. К марту 2020 года вложения России достигли минимальных 3,9 млрд долларов.
Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В прошлую субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги России и Украины.
Китай потребовал обеспечить полную прозрачность деятельности биолабораторий США
Китайские власти требуют от Соединенных Штатов обеспечить полную прозрачность деятельности американских военных биолабораторий, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США обеспечили полную прозрачность своих действий, связанных с биологическими военными технологиями», – передает ТАСС его комментарий на вопрос о том, как оценивает китайское внешнеполитическое ведомство попытки Вашингтона уйти от ответственности на фоне американской военно-биологической деятельности на Украине.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Напомним, Китай уже призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую
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Власти Соединенных Штатов не будут стремиться заменить поставки российской нефти иранской, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Чтобы Иран был перманентно лишен возможности получить ядерное оружие, в одинаковой степени отвечает и нашим интересам, и интересам России», – выразил мнение Прайс.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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США продолжили импорт нефти из России
Импорт нефти в США из России за неделю упал по сравнению с предыдущей в четыре раза – до 38 тыс. баррелей в сутки, следует из данных минэнерго США.
Данные предоставлены за неделю, завершившуюся 11 марта. За неделю по 25 февраля импорт нефти в США из России упал до нуля впервые с конца января, а затем по 4 марта возобновился и составил 148 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Далее Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Сейчас нефть в США больше всего поставляет Канада – 3,398 млн баррелей в сутки против 3,73 млн баррелей неделей ранее. Второе место занимает Мексика, а затем Саудовская Аравия – 562 тыс. баррелей нефти в сутки.
В МИД связали заявления Японии по Курилам с конфронтацией США с Россией
Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации Соединенных Штатов с Россией, решения навязываются Токио Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», – передает передает радио Sputnik ее слова.
При этом Захарова отметила, что готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у России и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.
Представитель МИД также отметила, что России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде.
«Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего», – подчеркнула она.
Кроме того, по словам Захаровой, США во всех мировых институтах подавляют инакомыслие, пытаются подчинить их своим политическим интересам.
«Договоренности, соглашения, существующие организации – везде идет одно и то же: подавление, разрушение и использование того, что выгодно исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу. То же касается и сферы спорта», – заключила она.
В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
Минфин США: Начала работать спецгруппа по охоте за активами «российских элит»
США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, которая будет заниматься поисками и арестом активов, юридическим преследованием «российских элит», сообщило американское Министерство финансов.
В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что формальный старт работы группы, получившей название REPO по англоязычной аббревиатуре словосочетания «российские элиты, подставные лица и олигархи», был дан на виртуальной встрече стран-участниц, включая министра финансов США Джанет Йеллен и министра юстиции Меррика Гарланда.
«Наши санкции, торговые ограничения и иные меры уже создали значительные издержки для России, ее руководства и тех, кто способствует неспровоцированному вторжению Путина на Украину. Многосторонняя группа повысит эти издержки еще больше, активизировав скоординированные усилия, направленные на заморозку и захват активов этих лиц в юрисдикциях по всему миру, закрывая «безопасные гавани» для их доходов, нажитых неправедным путем», – заявила Йеллен.
Ранее американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга.
Госдеп пообещал Украине советские или российские системы ПВО
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Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы [к ним]», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали. «Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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Захарова напомнила о методах США времен войны во Вьетнаме
США вели киевский режим той же дорогой, которая в прошлом веке привела к многочисленным жертвам во время войны во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила о том, как 54 года назад, 16 марта 1968 года, американские солдаты сожгли вьетнамскую деревню Сонгми, где погибли 567 жителей общины. «Сонгми – страшное напоминание, как американцы ведут войны. Эта история стала публичной случайно. Сколько зверств остались неизвестными только потому, что американцы не оставили живых свидетелей и свидетельств», – отметила дипломат. Также она напомнила, что под американскими бомбами погибли от 50 до 180 тыс. вьетнамцев, написала она в своем Telegram.
«Зачем эта историческая справка? Так киевский режим американцы вели той же дорогой: уничтожение непокорных, блокада мирных, информационный бойкот. Сегодня на фоне того, что происходит в Донбассе, игнорирования ведущими западными СМИ трагедии в Донецке, где в результате взрыва украинской ракеты погибли 20 и были ранены 30 человек, полезно напомнить о методах», – резюмировала Захарова.
В понедельник украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. Обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских предпринимателей демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасть ведения там бизнеса.
Песков заявил, что «многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями», их компании «действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус», потому «то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», передает РИА «Новости».
«Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», – подчеркнул он.
Ранее в США предложили отнимать яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.
Лавров заявил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны
Большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и «грязным» давлением Вашингтона, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров утвердительно ответил на вопрос о том, остались ли сейчас страны, поддерживающие Россию, передает РБК.
«Их, по большому счету, большинство. Но то давление, под которым они находятся, оно не то что беспрецедентное, я никогда не мог такого представить», – сказал он.
Министр указал, что он и ранее знал о том, что «американцы на многое готовы, чтобы в нынешних условиях не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного и равноправного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне».
Ранее Сербия решила сократить число авиарейсов в Россию под давлением Запада. При этом президент страны Александр Вучич заявлял, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.
Вместе с тем США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России.
В Турции заявили, что санкции против России не решат проблемы.
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Байден заявил, что США продолжат добиваться изоляции экономики России
США и их союзники продолжат добиваться давления на Россию с целью изоляции ее экономики, сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем сохранять давление на рушащуюся экономику [президента РФ Владимира] Путина, изолируя его на глобальной арене. Это наша цель – чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла», – приводит его слова ТАСС.
Байден также заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине. Так, за последние несколько недель страна предоставила Киеву 300 млн долларов гуманитарной помощи, 10 тыс. тонн еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости.
Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.
Блинкен заявил о постоянной возможности властей США общаться с руководством России
Американские власти обладают возможностями общения с руководством России по ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое дал Национальному общественному радио США.
Госсекретаря спросили, есть ли у США какой-либо канал связи, открытый сейчас для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине.
«Всегда есть пути общения... Различные лидеры, страны стремились общаться с ним (Путиным), возможно, даже продолжают общаться с ним. Конечно, Украина разговаривает с Россией», – сказал Блинкен, добавив, что «в конечном счете, дипломатия должна стать частью решения этой проблемы, но это зависит» от России, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение санкций России против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне. При этом с начала спецоперации на Украине президенты России и США не общались, уточнил Песков.
Министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
В Кремле высказались за контакты с Байденом в условиях санкций против него
Россия не отказывается от контактов с президентом США, несмотря на введенные в отношении него санкции, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Введение этих санкций не означает отказ от контактов. При необходимости эти контакты могут возобновиться», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов.