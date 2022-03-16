Канада запретила вещание RT и RT France

СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.

Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».

Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.

Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.